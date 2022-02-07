Meslek hayatlarına bekçi olarak devam etmek isteyenler, alımların ne zaman yapılacağını, başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, kimler bekçi olabilir? 2022 yılı bekçi alımları takvimi!

Bekçi alımı 2022 başvuru tarihi? 2022 bekçi alımları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde mahalle ve çarşıların güvenliği için zaman zaman bekçi alımları gerçekleşiyor. 2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bekçi olmak isteyenler ise 10 bin bekçi alımına ilişkin bir gelişmenin olup olmadığını merak ediyor. Peki, bekçi alımı tarihi açıklandı mı? Henüz 2022 yılı bekçi alımlarına ilişkin bir tarih açıklanmadı. Süreçle ilgili tarih ve başvuru şartları açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kim bekçi olabilir? 2022 bekçi alımı başvuru şartları neler?

2022 bekçi alımlarına ilişkin henüz detaylar paylaşılmadı. Bu sebeple güncel başvuru şartları bilinmiyor. Ancak önceki bekçi alımları süreçlerinde adaylarda aranan özellikler şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak

En az 1.67 boyunda olmak

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.