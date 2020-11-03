Bekçi alım sınavı ne zaman?

İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımında başvuru süreci tamamlandı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar için yazılı ve sözlü sınavlara dair ayrıntılar merak konusu oldu. Polis Akademisi'nin sınav etabını ne zaman yapacağını araştıran binlerce bekçi adayı, yayınlanan kılavuzda detayları sorguluyor. İşte, 2020 bekçi alım sınavı hakkında bilgiler...

Bekçilik sınavı ne zaman?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına alınmadan önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolüne alınır. Daha sonra adayların Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavlarına alınarak başarıları test edilir.



Adayların başvuru ve sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilmesi mümkün değildir. Sınav tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla alakalı duyurular yapıldıkça haberimizde yer vereceğiz.

Yazılı sınav nasıl yapılacak?

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru olacak, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar sınavı geçmiş sayılacaktır.

2. Yazılı sınavda adaylar “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konuları üzerinden değerlendirilecektir.