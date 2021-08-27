Bekaroğlu faka bastı!... TMSF’ ye yönelik iddiası boş çıktı… Güler misin ağlar mısın?…

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun TMSF ve Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e yönelik ithamı FETÖ vari algı operasyonu türü ile tam anlamı ile asılsız çıkarken kendisinide komik duruma düşürmesi dikkat çekti.



Bekaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "FETÖ' ye finans desteği sağladığı" gerekçesiyle el konulan Koza-İpek Grubuna ait 7 Yıldızlı Angel’s Penisula Oteli’ ni, Meclis gündemine taşımıştı.

Adı 'Angel's Marmaris Hotel' olan otelin TMSF tarafından Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e satıldığını iddia etmiş, iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.



Fakat Bekaroğlu’nun bu iddiası kısa zamanda asılsız çıktı.

O firmaya Mansur Yavaş da iş veriyor…

TMSF tarafından otelin satılmadığı, Tuğra Makine ve Jeoloji firmasına mevzuata uygun şekilde 10 yıllık kiralık olarak verildiği, kiralayan şirketin Osman Gökçek ile hiç bir bağlantısı olmadığı aksine kiralayan şirketin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden önemli işler ve ihaleler alan (Asfalt, Akaryakıt)gibi) bir firma olması milletvekili Bekaroğlu’nu zor duruma soktu.



Bekaroğlu’nun iddiası öyle komik bir hal aldı ki “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adeta kanlı bıçaklı olduğu eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in iddia ettiği firnasınamı ihale mi veriyor?” sorusunu gündeme getirdi. Yaşanan bu olay “ Bekaroğlu’na kimler bu soruyu sordurttu “ sorusunuda gündeme taşıdı.

Osman Gökçek'den Bekaroğlu'na zor sorular…

Osman Gökçek ise yaptığı açıklamada Bekaroğlu’na önemli sorular yöneltti.



Gökçek neler söyledi..



” Sayın Bekaroğlu’na sormak isterim: “Bu soruyu sorma sebebiniz Londra’da şahsıma saldırıda bulunmak isteyen ve karşılığını alan Fetöcü Akın İpek ile görüşmeniz midir? “



“Fetöcü Akın İpek ile maddi bir alışverişiniz var mıdır? Fetöcü Akın İpek veya yakınları ile telefon görüşmesi yaptınız mı? “



“Fetöcü Akın İpek size bir akrabanız üstüne yapılması için Londra’da bir daire sözü verdi mi?”

Gökçek’in sorularına CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise bugüne kadar cevap veremedi.

TMSF ciddiye almadı…

Bekaroğlu’nun durup dururken ortaya attığı bu asılsız iddiaların FETÖ kaynaklı ve Akın İpek bağlantılı olduğu yönünde kuşkuları artırdığı gözlemleniyor.

Öte yandan tamamen hayal ürünü olan asılsız iddialar oteli mevzuata ve yasalara uygun şekilde kiralayan bünyesindeki firmalarla Türk ekonomisine önemli katkılağ sağlayan TMSF yönetimi tarafından ciddiye alınmadı.