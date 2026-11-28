Ve İsmail Yüksek birçok farklı teknik adamla çalıştı. Bu isimlerin büyük bölümü ona istediği şansları tanımadı. Emre Belözoğlu'yla birlikte ise işler onun açısından yoluna girmiş gibi gözüküyor. 1.83 boyundaki oyuncu bu sezon 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Sahada 852 dakika kaldı. Henüz gol ve asist katkısı bulunmuyor.