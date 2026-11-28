Beklenmedik İsmail gelişmesi: Talih kuşu kondu Milli futbolcuya resmen...
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in forma süreleri genelde tartışma konusuydu. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından milli futbolcu bütün sınavlara 11'de çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in forma süreleri genelde tartışma konusuydu. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından milli futbolcu bütün sınavlara 11'de çıktı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile birlikte İsmail Yüksek'in şu ana kadarki durumu: Çorum FK: 90 dakika Kocaelispor: 78 dakika Shakhtar Donetsk: 90 dakika
Yani milli futbolcu bu süreçte düzenli olarak ilk 11 tercihlerinin içerisinde yer aldı. Kante ve Guendouzi'nin ise kulübeye çekildiği görüldü.
İsmail Yüksek, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri forma süreleri tartışma konusuydu. 27 yaşındaki orta saha; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor gibi kulüplerde de kiralık olarak oynadı. 2022 yazında Bursaspor'dan döndükten sonra Fenerbahçe kadrosunun içinde kaldı.
Ve İsmail Yüksek birçok farklı teknik adamla çalıştı. Bu isimlerin büyük bölümü ona istediği şansları tanımadı. Emre Belözoğlu'yla birlikte ise işler onun açısından yoluna girmiş gibi gözüküyor. 1.83 boyundaki oyuncu bu sezon 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Sahada 852 dakika kaldı. Henüz gol ve asist katkısı bulunmuyor.
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