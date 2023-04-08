beIN Sports'ta deprem! ‘O takımın hakları yeniliyor’ istifası

Hakem hatalarını gündeme getiren ve MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alan Galatasaray ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında gerilim sürüyor. Son olarak eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun kanaldaki yorumculuk görevinden istifa etti.

Spor Gecesi isimli YouTube kanalında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN'deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti! 'Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor" diyerek istifa ettiğini iddia etti.

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