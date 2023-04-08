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Medya beIN Sports'ta deprem! ‘O takımın hakları yeniliyor’ istifası
Medya

beIN Sports'ta deprem! ‘O takımın hakları yeniliyor’ istifası

Yeniakit Publisher
2023-04-08 11:20:00 -
beIN Sports'ta deprem! ‘O takımın hakları yeniliyor’ istifası

Galatasaray efsanesi eski futbolcu Turgay Kerimoğlu, sarı kırmızılı kulübün haklarının yendiğini ileri sürerek beIN Sports'taki yorumculuk görevinden istifa etti.

Hakem hatalarını gündeme getiren ve MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alan Galatasaray ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında gerilim sürüyor. Son olarak eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun kanaldaki yorumculuk görevinden istifa etti.

Spor Gecesi isimli YouTube kanalında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN'deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti! 'Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor" diyerek istifa ettiğini iddia etti.

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Yorumlar

Aaaaa

Bak sen Fenerbahçe 10 puan öndeyken Fenere kırmızı kartlar çıkarken 8 tane O zaman haks8zlık yokmuydu Galatasarayı öne geçirenler haksızlık yaparken aklın neredeydi o kadar haksızlık yapmaya alışmış bir kulüp oldunuzki bir iki maçta hakemler dürüst olunca sizi tutmayınca kudurdunuz. Alanya maçında hakem olması gereken şekilde oyuncunuzu atınca haksızlığa uğramış gibi saldırdınız o maçta asıl haksızlığa uğrayan Antalyaydı. Neymiş var kayıtları lale ortaya veriliyormuş verilecek tabi galatasaraylılar varda şimdi cirit atamıyor foyaları ortaya çıkıyor sizin yöneticiniz zamanında bağırmadımı var kayıtları elimizde Abdürrahim kim verdi ona var kayıtlarını

erg

gs kulübünde işe başlar yakında
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