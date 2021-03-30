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Medya Behzat Ç'nin oyuncusu Teşkilat'a katıldı
Medya

Behzat Ç'nin oyuncusu Teşkilat'a katıldı

Yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisi ile tanınan Atılay Uluışık, TRT1 ekranlarında yayınlanan MİT dizisi Teşkilat ile ekranlara geri döndü. Uluışık dizide özel ekipte çalışan ajan Sermet rolünü canlandırıyor. Öte yandan oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sevenlerini şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 08:03:00 - 2021-03-30 08:03:58
Behzat Ç'nin oyuncusu Teşkilat'a katıldı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında gösterilen Bizimkiler'de 14 yıl boyunca Ali karakterini oynayan Atılay Uluışık, yepyeni bir rolle izleyici karşısına çıktı.

Ajan rolünü oynuyor

TRT1 ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinde müsteşar yardımcısı Mete'nin en yakın adamlarından biri olan Sermet'i canlandıran Atılay Uluışık yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.

Ajan Sermet karakteri, yurt dışında operasyon yapan gizli ekibin Ankara'daki özel merkezinde görev yapıyor. Atılay Uluışık'ın canlandırdığı Sermet zaman zaman sahadaki operasyonlara da katılıyor.

Behzat Ç. Dizisinde oynamıştı

Bizimkiler dizisinden sonra ekran macerasına ara veren Atılay Uluışık, son olarak Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. dizisinde savcı rolünde oynamıştı.

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