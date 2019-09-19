Behzat Ç.'de eşcinsel ilişki rezaleti! Sapkınlığı böyle meşrulaştırıyorlar Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizideki eşcinsel gayri meşru ilişki hikayesi RTÜK tarafından internet denetiminin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sözde 'aşk' yaşayan karakterlerden birisinin polis memuru olması ise kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı.

Taha Emre Özdemir Ankara İnternet üzerinden yayın yapan Blu TV adlı kanaldaki Behzat Ç. dizisinde anlatılan eşcinsel gayri meşru ilişki hikayesi RTÜK tarafından yapılacak internet yayınlarının denetiminin ne kadar gerekli olduğunu yeniden gündeme getirdi. Eşcinsel ilişki yaşayan karakterlerden birisinin polis memuru olması ise kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı. Dizideki eşcinsel ilişki yaşayan kişilerden birisi polis memuru iken diğeri de suçlu. İki kadın arasında yaşanan yakınlaşma sahneleri açıkça verilirken karakterler arasında geçen diyaloglar da iğrenç ifadeler kullanılıyor.

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