0553 313 94 23

Behzat Ç.'de eşcinsel ilişki rezaleti! Sapkınlığı böyle meşrulaştırıyorlar

Blu TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizideki eşcinsel gayri meşru ilişki hikayesi RTÜK tarafından internet denetiminin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sözde 'aşk' yaşayan karakterlerden birisinin polis memuru olması ise kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 00:05

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

İnternet üzerinden yayın yapan Blu TV adlı kanaldaki Behzat Ç. dizisinde anlatılan eşcinsel gayri meşru ilişki hikayesi RTÜK tarafından yapılacak internet yayınlarının denetiminin ne kadar gerekli olduğunu yeniden gündeme getirdi.

Eşcinsel ilişki yaşayan karakterlerden birisinin polis memuru olması ise kamuoyu tarafından tepki ile karşılandı.

Dizideki eşcinsel ilişki yaşayan kişilerden birisi polis memuru iken diğeri de suçlu. İki kadın arasında yaşanan yakınlaşma sahneleri açıkça verilirken karakterler arasında geçen diyaloglar da iğrenç ifadeler kullanılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 00:05
  1. Ankara
  2. Behzat Ç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahvaltılık börek nasıl yapılır? Kahvaltılık pratik börek tarifi!
    1. Kahvaltılık börek nasıl yapılır?..
    2. Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    3. Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar..
    4. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin..
    5. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu!..
    6. Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül 2019..
    7. Behzat Ç.'de eşcinsel ilişki rezaleti!..
    8. PSG Real Madrid maçı sonucu
    9. PSG Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
    10. AK Parti’den 'Abdulhamit Gül'..
    11. Abdurrahman Dilipak: İsrail'de..
    12. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? |..
    13. Trump'tan İran için 'askeri müdahale'..
    14. Beşiktaş Slovan Bratislava UEFA maçı..
    15. Bakan Gül'den FETÖ çıkışı: Dün aynı..
    16. Jandarma 4. grup Uzman erbaş alımı ne..
    17. İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında?..
    18. MHP Konya İl Başkanı görevinden alındı
    19. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın..
    20. Galatasaray rakibini deviremedi!
    21. Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı..
    22. MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti
    23. MHP Antalya İl Başkanı istifa etti
    24. Suudi Arabistan, o ülkeden yardım..
    25. Club Brugge Galatasaray maçı sonucu!
    26. Erdoğan'ın ABD'ye 2 hafta süre..
    27. Milat Gazetesi’nde bayrak değişimi
    28. Allah rızıkları nasıl dağıtır?
    29. Norveç Aile Bakanlığı'ndan anlamlı..
    30. 28 Şubat da hedefteydiler! İşte..
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi!
    ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
    Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
    Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap!