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Medya Behzat Ç oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı
Medya

Behzat Ç oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı

Bir dönem Behzat Ç dizisinde oynayan oyuncu Canan Ergüder, kansere yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:12:00 -
Behzat Ç oyuncusundan kötü haber! Kansere yakalandı

 

Behzat Ç'nin oyuncularından Canan Ergüder, meme kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan 1 çocuk annesi Ergüder, önümüzdeki günlerde kemoterapi görecek. Oyuncu rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmaya karar verdi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu, 'Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru' ifadelerini kullandı.

Ergüder, 'Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası ‘Menajerimi Ara’ ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim.' mesajını paylaştı.

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