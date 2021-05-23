Behçet Cantürk kimdir? Behçet Cantürk ne iş yaptı?

Behçet Cantürk kimdir? Behçet Cantürk, 1950 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1975'den itibaren bazı kaçakçıların faaliyetlerinde bulundu. Aynı yıl içerisinde askere gitmemek için rüşvet vererek çürük raporu aldı.

1977 yılında da bölgede silah kaçakçılığına başladı. 1978 senesinde de Devrimci Doğu Kültür Derneği'ne üye oldu. 1979 yılında da Bulgaristan'dan getirdiği kaçak silahları terör örgütü PKK'ya satmaya başladı. 1981'de de Suriyeye giderek, burada ASALA ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptı. 1981-1983 yılları arasında da Kapalıçarşı'da bulunan bazı kuyumcular ile birlikte altın kaçakçılığına başladı. 22 Haziran 1984 tarihinde de PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanarak tutuklandı. Daha sonra 14 Ocak 1994'de şoförüyle birlikte kaçırıldı. Ertesi gün cesetleri Sapanca yakınlarında bulundu.