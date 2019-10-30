Beğendili kebap nasıl yapılır? Beğendili kebap tarifi malzemeleri

Bursa'ya özgü beğendili kebap, hünkar beğendinin daha sade hazırlanmış hali. Kuzu eti, patlıcan, kaşar peyniri ve tereyağının bu enfes buluşması toplumumuzda severek tüketilmektedir. Peki, beğendili kebap nasıl yapılır? Beğendili kebap için gerekli malzemeler nelerdir? İşte beğendili kebap tarifi...

Beğendili kebap nasıl yapılır?

500 gram kuzu eti

1 adet küçük soğan

2 adet patlıcan

1 su bardağı süt

50 gram un

50 gram kaşar

100 gram tereyağı

2 su bardağı su

Beğendili kebap nasıl yapılır?

Etleri kuşbaşı doğrayıp tereyağı ve küp şeklinde doğranmış soğanlar ile kavurun.

Kavurduğunuz etin üzerine iki bardak su ve bir çay kaşığı unu ilave edip pişirin.

Patlıcanları ocağın üzerinde közleyin. Daha sonra kabuklarını soyup doğrayın.

Uygun bir tencerede tereyağı ve iki çorba kaşığı unu pembeleşinceye kadar kavurun.

Patlıcan ve sütü ilave edin.

Hafif ateşte bir süre pişirip fırınlamak için tepsinin bir kenarına alın.

Tepsinin diğer kenarına da pişirdiğiniz etleri yerleştirin.

İsterseniz üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyi.

Fırında 15 dakika pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.