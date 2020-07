BEE'O Propolis, tüketicilere tatil paketi hazırladı

İSTANBUL (AA) - BEE'O Propolis, "Tatil Paketi" ile tüketicilerin valizinde bulunması gereken ürünleri bir araya getirdi.

BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamaya göre kovandan gelen değerleri koruyarak propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği gibi arı ürünlerini içeren sprey, şurup, tablet, karışım formunda ürünler üreten şirket, tüketicilere tatil paketi hazırladı.

Verilen bilgiye göre, artık tatil valizlerinin olmazsa olmazları arasında mayolar ve güneş koruyucuları kadar kolonya, maske gibi hijyen ürünleri ve beslenmeye değer katacak, değerli arı ürünleri de yer alıyor.



2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile üretimine başlayan BEE'O Propolis, o günden bu yana tüm ürünlerini yüzde 100 doğal, katkısız ve doğadan gelen besin değerini koruyacak şekilde formüle ederek tüketicilerle buluşturuyor.

Tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutan çalışmalarıyla dikkat çeken marka, tatil hazırlığında olanlar için "Tatil Paketi"ni tüketiciyle buluşturdu.

Propolisli Dudak Koruyucu, Propolisli Kolonya, Suda Çözünebilir Propolis Damla, Yummy Propolis Çilek Keçiboynuzu ve BEE'O On The Go ürünlerinden oluşan Tatil Paketi, yaz aylarında tüketicilerin yanlarında bulundurmaları gereken ürünleri bir arada sunuyor.