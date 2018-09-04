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Bedrettin Dalan Hukuk Makale Yarışması

Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan adına düzenlenen “Hukuk Makale Yarışması”nın ilki bu yıl gerçekleştirilecek. Yarışmaya son başvurular, 15 Ekim Pazartesi günü alınacak.

04 Eylül 2018 Salı 12:11
Bedrettin Dalan Hukuk Makale Yarışması

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 TL ödülün verileceği yarışmaya, hukuk doktoru unvanına sahip olmayan hukuk fakültesi öğrenci ve mezunları katılabilecek.  Yarışmaya katılacakların [email protected] adresine gönderecekleri makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımı için başvurulmamış olması zorunluluğu bulunuyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:11
  1. Yeditepe Üniversitesi
  2. Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan
  3. Hukuk Makale Yarışması

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