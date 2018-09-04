Bedrettin Dalan Hukuk Makale Yarışması

Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 TL ödülün verileceği yarışmaya, hukuk doktoru unvanına sahip olmayan hukuk fakültesi öğrenci ve mezunları katılabilecek. Yarışmaya katılacakların [email protected] adresine gönderecekleri makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımı için başvurulmamış olması zorunluluğu bulunuyor.