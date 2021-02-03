Bedrettin Bedirhan kimdir? İbrahim Şengül öldürüldü mü?
Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurtdışında ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. Güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonlarda bebek katili, vatan haini bölücü terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Düzenlene operasyonlarla aranan listedeki teröristler teker teker öldürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasıyla Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül’ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal medyadan paylaştı Bakan soylu, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül" olduğunu açıkladı.
Amanoslar’da çöküş yaşayan PKK’lı teröristler kavgaya tutuşmuştu. Örgütün sözde Amanos sorumlusu Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül kendisini eleştiren örgütün sözde Türkiye sorumlusu Bawer Dersim kod adlı Süleyman Şahin’e “Telsizden dırdır ediyorsun. Yüreğin varsa sen çık askerin karşısına” demişti.