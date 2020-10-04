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Aktüel Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:18:11 -
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın cenazesi toprağa verildi.

Fırıncı için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesinde sevenleri Fırıncı'nın tabutu başında dua ederken, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanvekili Said Yüce ise taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazının ardından bir tezkiye konuşması gerçekleştirdi. Fırıncı ile en son Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görüştüklerini dile getiren Erbaş, "Gözleri yaşarırcasına büyük bir bahtiyarlık ve mutluluk, adeta yılların beklentisinin gerçekleştirilmiş olmasındaki o duyguyu gözlerinden okuduğumuz büyük bir zat. Rabb'im kendisinden razı olsun." dedi.

Fırıncı'nın cenazesi , Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedildi.

- Mehmet Fırıncı

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, dün sabaha hayatını kaybetmişti. İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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