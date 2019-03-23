Bediüzzaman Hazretlerini rahmetle anıyoruz
20. asrın en büyük müceddidlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vefatının 59. yıl dönümünde dualarla yâd ediliyor.23 Mart 2019 Cumartesi 09:10
Haber Merkezi
Ömrünü İslam davasına adayan ve çilelere göğüs geren, 20. asrın en büyük müceddidlerinden Bediüzzaman Said NursiHazretleri vefatının 59. yıl dönümünde dualarla yâd ediliyor. Risale-i Nur Külliyatıyla kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in kapsamlı tefsirini hazırlayan Said Nursi hazretleri, çalışmalarıyla ümmet içerisinde sembol yer edindi. Aradan geçen 59 seneye rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyan Said Nursi Hazretleri, eserleriyle yol göstermeye devam ediyor. Kendi döneminde büyük bir mücadele veren Said Nursi Hazretleri, Kuran-ı Kerim’in doğru anlaşılması noktasında da, yadsınamaz bir emek sarf etti.
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