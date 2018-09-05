Bedirhan'ın ve annesinin intikamı alındı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Balkayalar Dağı'na 2 Eylül günü düzenlenen hava harekatında 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listede aranan Bager Andok kod adlı Fatih Özden (48) ve 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde Zagros Saha sorumlusu olduğu belirlenen terörist Özden'in öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Teröristin kullandığı telsiz sinyalinden bulunduğu yer tespit edildi. Lazerle nokta işaretlemesi yapıldıktan sonra 2 F-16 uçağının gerçekleştirdiği hava harekâtıyla Özden ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Terörist Fatih Özden'in 31 Temmuz günü Yüksekova'da astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken teröristlerin yola yerleştirdiği uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın (25) şehit olduğu saldırının planlayıcısı ve talimatını veren terörist olduğu öğrenildi. Terör örgütünün silahlı kanadı HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olan terörist 25 yıldan beri örgütün dağ kadrosundaydı. Bitlis nüfusuna kayıtlı terörist Özden hakkında 47 ayrı silahlı ve bombalı saldırılarda güvenlik güçleri başta olmak üzere kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kişinin ölüm emrini vermekten hakkında arama kararı bulunuyordu.

Terörist Fatih Özden'in talimatını verdiğini diğer saldırılar ise şöyle:

- 22 Ağustos 2014 günü Bitlis'in Tatvan İlçesinde MHP İl Genel Meclis Üyesi emekli gemi kaptanı 75 yaşındaki Tello Uçak'ın öldürülmesi.

- 27 Eylül 2011 günü Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde polis aracına ateş açılarak 3 polisin yaralandığı olayda sivil bir aracın da uzun namlulu silahlarla taranarak 8 aylık hamile Mizgin Doru adlı kadın ile karnındaki bebeği ve 4 yaşındaki kızı Sultan'ın öldürüldüğü saldırı.

- Batman'ın Hasankeyf İlçesinde 1 Ağustos 2010'da yola mayın döşenmesi sonucu Raman aşiretinden Demirlipınar Köyü muhtarı ve İHD Şube Başkanı Sadi Özdemir, ağabeyi kapatılan BDP'nin eski yöneticilerinden Salih Özdemir ile kardeşleri Sofi Özdemir ve Batman Barosu'nun eski Başkanı Avukat Sedat Özevin'in içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı sonucu 4'ünün de hayatını kaybettiği saldırı.

- 13 Temmuz 2006'da Bitlis'in İçgedik Köyü'nde zırhlı askeri araca bombalı saldırıda 5 askerin şehit düştüğü saldırı.

ANNE VE OĞLUNU ŞEHİT ETTİLER

Astsubay eşini ziyaretten dönen anne Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık oğlu Bedirhan, geçen ay hainlerin patlattığı mayınla hayatını kaybetmişti.

(Sabah)