0553 313 94 23

Bedirhan'ın ve annesinin intikamı alındı!

Geçtiğimiz Ağustos ayında 11 aylık Mustafa Bedirhan ve annesi Nurcan Karakaya'yı şehit eden ve 4 milyon ödülle aranan 'Bager Andok' kod adlı terörist Fatih Özden, Balkayalar Dağı'nda 6 teröristle birlikte öldürüldü.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:01
Bedirhan'ın ve annesinin intikamı alındı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Balkayalar Dağı'na 2 Eylül günü düzenlenen hava harekatında 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listede aranan Bager Andok kod adlı Fatih Özden (48) ve 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde Zagros Saha sorumlusu olduğu belirlenen terörist Özden'in öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı. Teröristin kullandığı telsiz sinyalinden bulunduğu yer tespit edildi. Lazerle nokta işaretlemesi yapıldıktan sonra 2 F-16 uçağının gerçekleştirdiği hava harekâtıyla Özden ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Terörist Fatih Özden'in 31 Temmuz günü Yüksekova'da astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken teröristlerin yola yerleştirdiği uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın (25) şehit olduğu saldırının planlayıcısı ve talimatını veren terörist olduğu öğrenildi. Terör örgütünün silahlı kanadı HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olan terörist 25 yıldan beri örgütün dağ kadrosundaydı. Bitlis nüfusuna kayıtlı terörist Özden hakkında 47 ayrı silahlı ve bombalı saldırılarda güvenlik güçleri başta olmak üzere kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kişinin ölüm emrini vermekten hakkında arama kararı bulunuyordu.

Terörist Fatih Özden'in talimatını verdiğini diğer saldırılar ise şöyle:

- 22 Ağustos 2014 günü Bitlis'in Tatvan İlçesinde MHP İl Genel Meclis Üyesi emekli gemi kaptanı 75 yaşındaki Tello Uçak'ın öldürülmesi.

- 27 Eylül 2011 günü Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde polis aracına ateş açılarak 3 polisin yaralandığı olayda sivil bir aracın da uzun namlulu silahlarla taranarak 8 aylık hamile Mizgin Doru adlı kadın ile karnındaki bebeği ve 4 yaşındaki kızı Sultan'ın öldürüldüğü saldırı.

- Batman'ın Hasankeyf İlçesinde 1 Ağustos 2010'da yola mayın döşenmesi sonucu Raman aşiretinden Demirlipınar Köyü muhtarı ve İHD Şube Başkanı Sadi Özdemir, ağabeyi kapatılan BDP'nin eski yöneticilerinden Salih Özdemir ile kardeşleri Sofi Özdemir ve Batman Barosu'nun eski Başkanı Avukat Sedat Özevin'in içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı sonucu 4'ünün de hayatını kaybettiği saldırı.

- 13 Temmuz 2006'da Bitlis'in İçgedik Köyü'nde zırhlı askeri araca bombalı saldırıda 5 askerin şehit düştüğü saldırı.

ANNE VE OĞLUNU ŞEHİT ETTİLER

Astsubay eşini ziyaretten dönen anne Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık oğlu Bedirhan, geçen ay hainlerin patlattığı mayınla hayatını kaybetmişti.

(Sabah)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:01
  1. Batman
  2. Hakkari
  3. Bitlis
  4. Balkayalar Dağı
  5. Şehit bedirhan

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt18 dk önce
    hayır yetmez ! içimiz soğumadı !!
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci52 dk önce
    Aziz şehidlerimizin davası kan davası değildir. mafya hesaplaşması da değildir. o nedenle şehidin intikamı diye bir şey olmaz. Allah şehadetlerini kabul etsin denir o kadar. koskoca müslüman Türk Milleti, tarihi cephelerde cihad ederek geçmiş millet bunu bile bilmez hale getirildi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde tamamlandı
  1. Dünyada bir ilk gerçekleşti! 75 günde..
  2. ASELSAN Amerikan devlerini geride..
  3. Sanayiciye zam kıskacı
  4. Üniversiteyi kazanmıştı, babası..
  5. İdlib Türkiye için neden önemli?
  6. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
  7. Eskişehir'de FETÖ ablasına gözaltı!
  8. OHAL Komisyonu'na 2 yeni atama!
  9. Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!
  10. Klimalar bozuldu, eğitim felç oldu! O..
  11. 3 ilçe 'özel güvenlik bölgesi' ilan..
  12. Türkiye'de bir ilk! Borsa İstanbul..
  13. ABD, çalınan 2500 yıllık tarihi eseri..
  14. Bakanlık açıkladı! Son görüşme 4..
  15. Vatandaş evdeki fırsatı gördü kazanç..
  16. İdlib'e saldırı sonrası İran'dan ilk..
  17. Afrika'da facia! Çok sayıda ölü ve..
  18. 'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin..
  19. 3. Köprü yolunda trafik kazası! 1 kişi..
  20. Türk turistin peçesini zorla açtılar!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Dolar, İran'da rekor kırdı!
Dolar, İran'da rekor kırdı!
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?