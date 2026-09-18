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Muğla'da sıra dışı keşif: 1900 yaşındaki çocukların ayak izleri!

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Muğla'da sıra dışı keşif: 1900 yaşındaki çocukların ayak izleri!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde arkeologlar tarafından yapılan kazılarda, yaklaşık 1900 yıl öncesine ait 3 çocuğun ayak illeri bulundu.

#1
Foto - Muğla'da sıra dışı keşif: 1900 yaşındaki çocukların ayak izleri!

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia’da arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Muğla'da sıra dışı keşif: 1900 yaşındaki çocukların ayak izleri!

ÖNEMLİ BULUNTULARA ULAŞILDI Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı’nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda çalışmalar yürüttü.

#3
Foto - Muğla'da sıra dışı keşif: 1900 yaşındaki çocukların ayak izleri!

Bu yıl frigidarium bölümündeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgede önemli buluntulara ulaşıldığını ifade etti. Kazı çalışmalarında hamamın havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarılırken, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemeleri de bulundu.

#4
Foto - Muğla'da sıra dışı keşif: 1900 yaşındaki çocukların ayak izleri!

1900 YIL ÖNCEYE UZANAN AYAK İZLERİ Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan üç çocuğa ait ayak izleri ise antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iz olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık bin 900 yıl öncesinden günümüze ulaşan ayak izleri, Stratonikeia’nın yalnızca anıtsal yapılarıyla değil, burada yaşayan insanların günlük hayatlarına ilişkin izleriyle de tarihi önem taşıdığını ortaya koyuyor.

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