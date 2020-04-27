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Aktüel

Bedir, "Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Ardahan İl Temsilcisi Cengiz Bedir, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisidir.

2020-04-27 17:02:28 -
Bedir, "Diyanetimizin de başkanımızın da yanındayız"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Ardahan İl Temsilcisi Cengiz Bedir, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisidir. Kurumumuzun saygıdeğer başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını ve bazı barolar tarafından kınanmasını Ardahan Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.


Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Ardahan İl Temsilcisi Cengiz Bedir, “Prof. Dr. Ali Erbaş’ın dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmiş, Kur’an ve Sünnete dayalı olarak İslam Dininin emir ve yasaklarını milletimize anlatmıştır. Diyanet İşleri Başkanı sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara-Hacı Bayram Camiinde Cuma namazında okuduğu hutbe sonrası karşılaşılan eleştirilere Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Sayın Nuri Ünal’ın basın açıklamasında vermiş olduğu ciddi tepkisiyle birlikte Türk Diyanet Vakıf-Sen Ardahan İl Temsilcisi ve tüm üyelerimizle, Zina, lûtilik ve eşcinsellik gibi yaratılışa, insanlığa, ailenin oluşumuna, milletimizin geleceğine ve bütün insanlığa hakaret olan bu sapkınlıkları savunanları kınıyoruz. Ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef alanların karşısında olduğumuzu ve hutbede söylediği doğrular yüzünden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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