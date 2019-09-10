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Bedensel engelli zehir tacirine 27 yıl hapis

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan bir bacağı olmayan bedensel engelli sanığa 27 yıl hapis, 135 bin TL adli para cezası verildi.

10 Eylül 2019 Salı 12:52
Bedensel engelli zehir tacirine 27 yıl hapis

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan bir bacağı olmayan bedensel engelli sanığa 27 yıl hapis, 135 bin TL adli para cezası verildi. Sanık ile birlikte toplam 5 sanığa mahkeme ceza yağdırdı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesinde şüpheliler A.K., M.A.K., O.K., M.I. ve bedensel engelli A.K.’nin uyuşturucu madde olan metamfetamin ticareti yaptıklarını tespit etti. Yakalanan şüphelilerden M.A.K., O.K., M.I. ve bedensel engelli A.K. tutuklanırken, A.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.A.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile, tutuklu sanıklar O.K., M.I. ve bedensel engelli A.K. jandarma eşliğinde avukatları ile birlikte hazır bulunurken, tutuksuz sanık A.K. ise duruşmaya katılmadı.


Duruşma savcısı verdiği mütalaasında bedensel engelli A.K. ve M.A.K.’nin ‘birden fazla kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, M.I.’nın ‘zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, O.K.’nin etkin pişmanlık hükümlerince ‘birden fazla kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan, tutuksuz sanık A.K.’nin de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundancezalandırılmalarını talep etti.


Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen bir bacağı olmayan bedensel engelli tutuklu sanık A.K. “Cezaevinde tedavi olamıyorum, evde bulunan hassas terazi bana ait değil, hastanelere sevk ediliyorum ama tedavi için gidemiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Tutuklu sanık O.K. ise sadece uyuşturucu maddeleri istenilen yere getirdiğini, tüm bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu söylerken, diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.


Zehir tacirlerine ceza yağdı


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu bedensel engelli tutuklu sanık A.K.’ye ‘birden fazla kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 27 yıl hapis, 135 bin TL adli para cezası, M.A.K.’ye aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası, M.I.’ya ‘zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 TL adli para cezası ve tutuksuz sanık A.K.’ye de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası verdi.


Her şeyi anlattı, tahliye oldu


Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıkta bulunan sanık O.K.’ya ise 6 yıl 3 ay hapis, 12 bin 500 TL adli para cezası ile cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verirken, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:52
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