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Beden kendini onarıyor

Nöroloji Uzmanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
Beden kendini onarıyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Yücel Onur, bedenimizin kendinin onarabilme, yenileme ve dışardan gelen zararlı uyarılardan koruyabilme yeteneği olduğunu söyledi.


Özel Hayat Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Yücel Onur, nöral terapi ile tedavi hakkında açıklamalarda bulundu. İnsan bedeninin kendini onarabilme, yenileme ve dışardan gelen zararlı uyarılardan koruyabilme yeteneğinin olduğunu söyleyen Dr. Onur, “Nöral terapi; lokal anesteziklerin düşük dozlarda bedene enjekte edilmesiyle teşhis ve tedavi maksatlı uyguladığımız düzenleyici tedavidir. Başka bir deyişle otonom sinir sistemini kullanarak bedenin tedavi edilmesidir” dedi.


Nöral terapinin vejetatif sinir sistemim tarafından oluştuğunun altını çizen Dr. Onur, “Aynı zamanda vücudun onarım sistemini uyararak kendi kendine tedavi etme yeteneğini harekete geçirir. Bu tedavi içinyüzde 0,5 prokain veya lidokain kullanılır. Yapılan enjeksiyonlar sadece ağrıyı değil veya mevcut belirtileri oltadan kaldırmaktan ziyade, sebep olan faktörleride ortadan kaldırmaktadır ve bu şekilde bedenin fonksiyonlarının normale dönmesinin sağlar” diye konuştu.


Nöral terapi yönteminin birçok hastalığa uygulandığını belirten Yücel Onur, “Nöral terapi birçok hastalıklarda uygulanmakla beraber baş ağrısı, baş dönmesi, migren, fibromiyalji, boyun ağrıları, bel ağrıları gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Ortalama 3-6 seans uygulanmaktadır ve doğru yapıldığı takdirde herhangi bir yan etkisi, olumsuz bir tesiri yoktur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
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