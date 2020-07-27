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Eğitim

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2020 başarı sıralamalar

Antrenörlük Eğitimi taban puanları, başarı sıralamaları. Spor Yöneticiliği puanları barası sırası. ÖSYM’den gelen son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başarı sıralamaları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kontenjanları. İşte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başarı sıralamalar ve 2020 besyo taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:52:00 -
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2020 başarı sıralamalar

Antrenörlük Eğitimi başarı sırası 306632 taban puanı 283,87878

Antrenörlük Eğitimi (İÖ) başarı sırası 414722 taban puanı 265,16239

Rekreasyon başarı sırası 230895 taban puanları 307,50837

Rekreasyon (İÖ) başarı sıralamaları 571223 taban puanları 254,55476

Spor Yöneticiliği başarı sırası 305418 taban puanı 284,11448

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi :150.000

Milli : 150.000

Engelli : 100.000

Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli Sporcular: 150.000

Spor lise: 160.000 – Öğrt: 180.000

Engelli : 100.000

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Engelli : 100.000

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000

 Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000

Antrenörlük Eğitimi:160.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

 

Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Kars Kafkas  Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000

Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000

Engelli : 100.000

 Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Spor Lisesi – Mili : 180.000

Engelli : 100.000

Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor Lisesi :160.000

 Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000

Antrenörlük Eğitimi :150.000

Milli  : 150.000 – Spor lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular: 150.000

 Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Milli :150.000

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 150.000

Engelli : 100.000

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli :150.000

 Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:200.000

Milli ve spor :150.000

 Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Milli  : 150.000 – Spor lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

 Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular Spor lise: 180.000

Engelli : 100.000

 Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli Spor  :150.000

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Spor Bilimleri Bölümü: 200.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000

 Sakarya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000 

Antrenörlük Eğitimi:180.000 

 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli :150.000

 Aksaray  Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular : 150.000

Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli-Spor Çıkışlı :150.000

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli :150.000

 Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000

Spor Lisesi – Milli : 150.000

Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 230.00

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

Olimpik Milli Sporcular: 180.000

Milli Sporcular: 190.000

 Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi: 200.000

Milli: 150.000

Spor Çıkışlı : 170.000

 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000 

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli ve Spor Lisesi : 180.000

 Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000

Antrenörlük Eğitimi: 220.000

 Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi : 180.000

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli – Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli : 150.000

Spor Çıkışlı : 160.000

Engelli : 100.000

 

 

Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Milli – Spor Lisesi :150.000

Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi : 180.000

Milli: 150.000

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli Sporcular: 150.000

Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000

Antrenörlük Eğitimi: 240.000

Milli : 150.000 

Spor Lisesi  : 180.000 

Engelli : 100.000

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli – Spor Lisesi : 150.000

Engelli: 100.000

Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi: 180.000

Milli Sporcular ve Spor: 150.000

Engelli: 100.000

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000 Spor-Milli: 165.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim :150.000

Engelli : 100.000

 Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli Sporcular :150.000

Spor lise: 170.000

 Tokat GOP Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük  : 150.000

Engelli : 100.000

 Hatay MKÜ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000

İşe Alım:  220.000

Antrenörlük Eğitimi :220.000

Milli ve Spor Lisesi : 180.000

Engelli : 100.000

 Kırşehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli :150.000

Engelli : 100.000

 Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000

 Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Engelli : 100.000:

Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

 Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

 Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :170.000

Milli: 150.000

Engelli : 100.000

 Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği  :220.000

Antrenörlük Eğitimi:220.000

Milli –150.000

Engelli: 100.000

 Iğdır Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Spor: 160.000

Tekirdağ NK Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği  :180.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

Nevşehir Hacı Bekraş-ı Veli Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Milli – Ant: 160.000 Öğrt: 180.000

Spor Lisesi : Ant: 160.000 Öğrt: 180.000

 Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:160.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği  :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000 

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

 Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :

Antrenörlük Eğitimi:230.000

Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

Batman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi:150.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :150.000

Engelli: 100.000

Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

 

Antrenörlük Eğitimi:180.000 

Milli – Spor Lisesi : 150.000

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000 

Antrenörlük Eğitimi:220.000 

Antrenörlük Eğitimi İÖ :210.000

 Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000

Antrenörlük Eğitimi:190.000

Milli –150.000

Spor Lisesi :180.000 

Engelli: 100.000

Şırnak Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000

İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000

Antrenörlük Eğitimi:250.000

Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200

Engelli: 100.000

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020

 

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000 

Antrenörlük Eğitimi:150.000 

Milli–Spor Çıkışlı :Öğretmenlik 150.000- Antrenörlük 150.000 

Engelli : 100.000

 

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