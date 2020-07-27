Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2020 başarı sıralamalar
Antrenörlük Eğitimi taban puanları, başarı sıralamaları. Spor Yöneticiliği puanları barası sırası. ÖSYM’den gelen son dakika haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başarı sıralamaları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kontenjanları. İşte Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başarı sıralamalar ve 2020 besyo taban puanları.
Antrenörlük Eğitimi başarı sırası 306632 taban puanı 283,87878
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) başarı sırası 414722 taban puanı 265,16239
Rekreasyon başarı sırası 230895 taban puanları 307,50837
Rekreasyon (İÖ) başarı sıralamaları 571223 taban puanları 254,55476
Spor Yöneticiliği başarı sırası 305418 taban puanı 284,11448
Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi :150.000
Milli : 150.000
Engelli : 100.000
Mersin Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :250.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular: 150.000
Spor lise: 160.000 – Öğrt: 180.000
Engelli : 100.000
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Engelli : 100.000
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Egzersiz ve Spor Bilimleri: 200.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Bartın Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Antrenörlük Eğitimi:160.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
Gümüşhane Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Kars Kafkas Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Engelli : 100.000
Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Spor Lisesi – Mili : 180.000
Engelli : 100.000
Adıyaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi :160.000
Bayburt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli Spor Liseli Şehit Yakını : 150.000
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 150.000
Antrenörlük Eğitimi :150.000
Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular: 150.000
Düzce Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Milli :150.000
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 150.000
Engelli : 100.000
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli :150.000
Karaman Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:200.000
Milli ve spor :150.000
Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000
Engelli : 100.000
Çorum Hitit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular Spor lise: 180.000
Engelli : 100.000
Kırıkkale Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli Spor :150.000
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Spor Bilimleri Bölümü: 200.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000
Sakarya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli :150.000
Aksaray Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular : 150.000
Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli-Spor Çıkışlı :150.000
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli :150.000
Ardahan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :160.000
Spor Lisesi – Milli : 150.000
Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 230.00
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
Olimpik Milli Sporcular: 180.000
Milli Sporcular: 190.000
Muş Alparslan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi: 200.000
Milli: 150.000
Spor Çıkışlı : 170.000
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200,000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi: 220.000
Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi : 180.000
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Erzincan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli : 150.000
Spor Çıkışlı : 160.000
Engelli : 100.000
Amasya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Milli – Spor Lisesi :150.000
Kahraman Maraş Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi : 180.000
Milli: 150.000
Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli Sporcular: 150.000
Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Engellilerde Beden Eğitimi Öğretmenliği :240.000
Antrenörlük Eğitimi: 240.000
Milli : 150.000
Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Engelli: 100.000
Bingöl Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 180.000
Milli Sporcular ve Spor: 150.000
Engelli: 100.000
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 200.000 Spor-Milli: 165.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Antrenörlük Eğitimi 2. Öğretim :150.000
Engelli : 100.000
Bitlis Eren Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli Sporcular :150.000
Spor lise: 170.000
Tokat GOP Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük : 150.000
Engelli : 100.000
Hatay MKÜ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi : 150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği : 220.000
İşe Alım: 220.000
Antrenörlük Eğitimi :220.000
Milli ve Spor Lisesi : 180.000
Engelli : 100.000
Kırşehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli :150.000
Engelli : 100.000
Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Milli ve Spor Çıkışlı : 150.000
Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Engelli : 100.000:
Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Siirt Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Giresun Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi: 150.000
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :170.000
Milli: 150.000
Engelli : 100.000
Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Milli –150.000
Engelli: 100.000
Iğdır Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor: 160.000
Tekirdağ NK Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Nevşehir Hacı Bekraş-ı Veli Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :200.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Ant: 160.000 Öğrt: 180.000
Spor Lisesi : Ant: 160.000 Öğrt: 180.000
Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:160.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Erzurum Atatürk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :
Antrenörlük Eğitimi:230.000
Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Batman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :150.000
Engelli: 100.000
Sinop Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Milli – Spor Lisesi : 150.000
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :230.000
Antrenörlük Eğitimi:220.000
Antrenörlük Eğitimi İÖ :210.000
Konya Selçuk Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :210.000
Antrenörlük Eğitimi:190.000
Milli –150.000
Spor Lisesi :180.000
Engelli: 100.000
Şırnak Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :180.000
İstanbul Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :270.000
Antrenörlük Eğitimi:250.000
Milli – Spor Lisesi :180.000 öğretmenlik 200
Engelli: 100.000
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2020
Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000
Antrenörlük Eğitimi:150.000
Milli–Spor Çıkışlı :Öğretmenlik 150.000- Antrenörlük 150.000
Engelli : 100.000