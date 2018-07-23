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Bedellide esnafa “esneklik” talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerlik uygulamasının, esnafın yanı sıra ekonomiyi de rahatlatacağını belirterek, “28 günlük temel eğitimde mutlaka bir esneklik sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
Bedellide esnafa “esneklik” talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında bedelli askerlik uygulamasının, hem ekonomi hem de iş dünyası açısından büyük kazanç olduğuna işaret etti. Uygulamanın esnaf için de olumlu olacağını vurgulayan Palandöken, “Esnafımız elemanıyla düzenini oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik söz konusu olduğunda tüm işler yarım kalıyordu. Esnafımızla birlikte iş dünyası ve ekonomimiz bu açıdan rahat bir nefes alacaktır” dedi,


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:53
  1. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi
  2. Bedelli Askerlik
  3. esnaf

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