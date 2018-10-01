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Bedelli askerlikten yaralanmak isteyen öğretmenlere büyük kolaylık

Bedelli askerlikten yaralanmak isteyen öğretmenler, çağrıldıkları takdirde askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline yerine erteleyebilecek.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:30
Bedelli askerlikten yaralanmak isteyen öğretmenlere büyük kolaylık

"Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi" öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

Erteleme imkanı getirildi

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:30
  1. Bedelli Askerlik
  2. Millî Eğitim Bakanlığı
  3. Millî Savunma Bakanlığı

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