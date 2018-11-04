0553 313 94 23
impression

Bedelli askerlikte son gün bugün

Bedelli askerlik başvurular için askerlik şubelerinin bugün de mesaiye devam edeceği açıkladı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:41
Bedelli askerlikte son gün bugün

Askerlik şubelerinde bedelli askerlik başvuruları için bugün mesaiye devam edilecek.

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular bugün de yapılabilecek.

Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik başvuru süreci bu akşam tamamlanacak.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:41
  1. bedelli
  2. başvuru
  3. son gün
  4. askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi
    1. Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi
    2. Adana'da lüks araç hareketliliği: Ara..
    3. Gediz Nehri'nde toplu balık ölümü..
    4. Harvard'da konuşacaktı... Kaşıkçı için..
    5. KPSS'ye geç kalınca baygınlık geçirdiler
    6. Bedelli askerlikte son gün bugün
    7. Yaş meyve sebze ihracatı yükseliyor
    8. Basın Ekspress yolunda korkunç kaza!..
    9. Rusya'da korku dolu anlar! Daireler..
    10. Şer odaklarını deşifreye devam..
    11. FOX'tan yeni bir yalan haber skandalı..
    12. Kartal deplasmanlarda yeniliyor
    13. Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a..
    14. Sultan II. Abdülhamid'in mirası..
    15. Adıyaman'da alev alev yanan otomobilin..
    16. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da
    17. Sis sürücülere zor anlar yaşattı
    18. Trabzonspor, Andrea Ranocchia için..
    19. Süper lig 11. hafta maç sonuçları ve..
    20. Şener son yolculuğuna uğurlanıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak