Bedelli askerlik yolu açıldı!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan vatandaşların bedelli askerlik imkânından yararlanabilmesini sağlayan bedelli askerlik affına ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Şahin Tin; “550 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren bedelli askerlik affı ile ilgili düzenleme milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bedelli askerlik kalıcı hale getirildi”

Bedelli askerliğin kahraman ordumuzun personel ihtiyacına göre gözden geçirilerek geçtiğimiz yıllarda kalıcı hale getirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Bilindiği gibi hükümetimiz gerek ordumuzun ihtiyaçlarını gerekse toplumun beklentisini göz önüne alarak bedelli askerlik ile ilgili önemli bir adım attı. Bedelli askerliği kalıcı hale getirdi. Geçtiğimiz yıllar içinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla birlikte aynı zamanda bedelli askerlikle dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmaksızın vatandaşlarımızın bedelli askerlik imkânından faydalanmasına da fırsat tanındı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte isteyen herkesin bedelli askerliğe başvurabilmenin yolu açıldı. Gençlerimiz için askerlik görevi elbette kutsal bir vazife, ancak kısa sürede görevini ifa ederek işinin başına dönüyor olmaları da yaşamlarını planlamaları açısından kolaylaştırıcı bir fırsat olarak sunuldu” diye konuştu.

“Düzenleme 550 bin kişiyi ilgilendiriyor”

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan bedelli askerlik affına ilişkin de açıklamalarda bulunan Milletvekili Şahin Tin; “Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olan vatandaşlarımızın bedelli askerlikten yararlanabilmesi için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Yaklaşık 550 bin kişi bu yasal düzenleme kapsamında bedelli askerlikten yararlanma fırsatına kavuşuyor. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilecekler. Bakaya durumunda olan gençlerimizin sıkıntısına bu kapsamda çözüm getirmiş oluyoruz. Düzenleme aynı zamanda değişik sebeplerle dövizde askerliğini yapamamış olan vatandaşlarımız için de yeni fırsatlar getiriyor. Böylelikle bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizli askerlik kapsamından çıkarılanlar da sağlanan bu imkândan faydalanmış olacaklar” diye konuştu.

“Ordumuzun ihtiyaçları önceliğimiz”

Bu düzenlemenin harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle Astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşları da yakından ilgilendirdiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler neticesinde kabul edilen yasa ile Astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlarımız için de ek sınav hakkı getirildi. Bununla birlikte Astsubaylara artık 9’uncu derece 1’inci kademe yerine 9’uncu derece 2’nci kademeden göreve başlama imkânı getirildi. Gücünü milletimizden, tecrübesini tarihimizden alan kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, öncelik kabul ederek atılması gereken her ne adım varsa atıyoruz. Yine bununla birlikte vatandaşlarımızın dile getirdiği her husus ile ilgili hassasiyet gösteriyor, taleplerini dikkate alıyor, uygun çözümler bulmanın gayretinde oluyoruz” ifadelerini kullandı.