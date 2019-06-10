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Bedelli askerlik yaşı değişti mi? Yeni askerlik sistemi son gelişmeler neler?

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili AK Parti’den son dakika açıklaması geldi. Bedelli askerlik yaşı değişiyor mu? Yapılan açıklamaya göre yaş kriterlerinin değişebileceği belirtildi. Öte yandan bedelli askerlik düzenlemesini de kapsayan yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı ile ilgili de önemli detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? İşte ayrıntılar...

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:00
Bedelli askerlik yaşı değişti mi? Yeni askerlik sistemi son gelişmeler neler?

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili AK Parti’den son dakika açıklaması geldi. Bedelli askerlik yaşı değişiyor mu? Yapılan açıklamaya göre yaş kriterlerinin değişebileceği belirtildi. Öte yandan bedelli askerlik düzenlemesini de kapsayan yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı ile ilgili de önemli detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? İşte ayrıntılar...

Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı planlıyoruz. Niyetimiz salı günü görüşmeye başlayıp bitirmek" ifadelerini kullandı. Ekstra bir durumla karşılaşılmaması halinde düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde, halen silah altında 6 ayını tamamlamış yaklaşık 130 bin er terhis imkanına kavuşacak. Bu durumun terörle mücadele başta olmak üzere, ülke güvenliğinde zafiyet yaratabileceği endişelerinin dillendirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlamanın zafiyet yaratmayacak şekilde yapıldığını kaydetti. Ancak, yarın ele alınması planlanan teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre ‘kademeli terhis’ uygulaması getirilebileceği belirtiliyor.

Bedelli askerlik kontenjanı

Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor. TSK’nın yıllık asker ihtiyacı 420 bin civarında seyrederken, yoklama ve bakaya durumunda yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor.

31 bin TL karşılığında yapılacak bedelli için 145 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda kura çekimi yapılacak. MHP teklife ilişkin “bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınsın” önerisini gündeme getirirken, yükümlüler ise bedelli kontenjanının arttırılmasını istiyor.

Yükümlüler, “Kontenjandan faydalanamazsak, bakaya durumunda olacağız ve 6 ay askerlik yapmak zorunda kalacağız. Ayrıca, bir önceki bedelli askerlikten yararlanamayan 1994 doğumluların sayısı da fazla. Birikme şüphesiz olacaktır. Kontenjan mutlaka artırılmalı ya da bir defaya mahsus herkesi kapsamalı” talebinde bulunuyor. Son çıkarılan bedelli askerlik uygulamasından 635 bin 582 kişi faydalanmıştı.

Bedelli askerlik yaşı değişecek mi?

Bedelli askerlik ile ilgili son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan yaptığı açıklamada bedelli askerlik için yaş kriterlerinin yeniden düzenlenebileceğini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:00
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