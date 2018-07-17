Bedelli askerlik yapacak olan çalışanlar işyerinden tazminat alabilecek mi?
Bedelli askerlikte şartlar 25 yaş, 15 lira ve 25 günlük askerlik olarak açıklandı. Peki 25 gün askerlik yapacak olan çalışanlar, çalıştıkları kurumlardan tazminat alabilecek mi?17 Temmuz 2018 Salı 17:23
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan canlı yayında yaptığı açıklamada bedelli askerlik konusunda müjdeyi verdi.
Turan tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlikten yaşı 25 olanların 15 bin lira karşılığında faydalanabilecekleri belirtildi.
Geçmiş dönem bedelli askerliğin tersine bu kez 25 günlük bir askerlik durumu söz konusu olacak.
Bu durum da vatandaşların bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilecek mi? sorusunun yanıtını aramasına neden oldu.
İSTEYEN TAZMİNATINI ALABİLECEK
Sabah'ın haberine göre; 25 günlük askerlik yapacak vatandaşlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecekler.
İZİNDEN DE SAYILABİLECEK
Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen bireyler ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da 25 günlük askerlik yapabilecekler.
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