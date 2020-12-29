Bedelli askerlik düzenlemesi ile bedelli askerlik yapacak kişiler . Bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlar bugün itibariyle 35 bin 54 lira ödeme yapacak. 15 bin lira bedel için kredi çekmek isteyenler bedelli askerlik kredisi ve taksitlerini merak ediyor. Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu? Taksitle bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir? İşte ayrıntılar...