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Ekonomi Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu?
Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu?

Bedelli askerlik düzenlemesi ile bedelli askerlik yapacak kişiler . Bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlar bugün itibariyle 35 bin 54 lira ödeme yapacak. 15 bin lira bedel için kredi çekmek isteyenler bedelli askerlik kredisi ve taksitlerini merak ediyor. Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu? Taksitle bedelli askerlik ücreti nasıl ödenir? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:13:00 -
Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu?

Yeni dönem bedelli askerlik ücretinin belli olmasının ardından, bedelli askerlik başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bedelli askerlik hizmetinin ödemelerini taksitle yapıp yapılmayacağını araştırıyorlar.

Bedelli askerlik ücreti taksit oluyor mu?

Bedelli askerliğe dair detaylar belli oldu. Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 35 bin 54 TL ödeyecek. Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 261 Euro.

Bankalar ihtiyaç kredisi adı altında bedelli askerlik ücretini ödemek isteyen vatandaşlara bankalar kredi taksidi de yapıyor.

Ayrıntılı bilgi için, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapıkredi, QNB finansbank, Denizbank gibi bankalara ulaşarak bilgi alınabilir.

Bedelli askerlik başvuları ne zaman sona eriyor?

MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18.00'de tamamlanacak. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat eden vatandaşların yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları gerekmektedir.

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