Bedelli askerlik ücreti ne kadar? | Bedelli askerlik ücreti 2021
Bedelli askerlik ne kadar 2021 | Bedelli askerlik ücretleri merak ediliyor. 2021 yılı ocak ayı itibariyle pek çok kalemde artış gözlendi. Maaş katsayılarının belli olmasıyla 2021 yılı bedelli askerlik rakamları da belli oldu. Peki, bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu?
Bedelli askerlik yapmak isteyenler yılın ilk altı ayı için geçerli olan ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar? | Bedelli askerlik ücreti 2021
Bedelli askerlik yapmak isteyenler, bedelli askerlik ücretlerinin gelen artışlarla birlikte ne kadara yükseldiğini araştırıyor. Bedelli askerlik ücreti maaş katsayılarının belli olmasının ardından netleşti.
Bedelli askerlik tutarı 7179 Askeralma Kanunu'nun 9. maddesi gereğince; 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı ocak ayı katsayısını 0,165786 olarak belirledi. Bu doğrultuda 2021 yılının ilk altı ayı için bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 TL oldu.