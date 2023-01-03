﻿Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı'nda memur ve emekliye zam artış oranını açıkladı.

Erdoğan, "Tüm memur ve emeklilerimiz için maaş artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak.

Buna göre bedelli askerlik fiyatı 100.080,9‬ lira oldu.