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Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 günlük askerlik 21 güne indirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:15
Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin avro karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde komisyonda kabul edildi.

Dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklif kabul edildi.

28 GÜN 21'E İNDİRİLDİ

Bu maddenin ardından temel askerliğin 21 güne indirilmesi kabul edildi.

GÖRÜŞMELER 5.5 SAAT SÜRDÜ

Bedelli teklifinde madde görüşmelerine geçildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı. Madde kabul edildi.

Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerini peş peşe görüştüreceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:15
  1. bedelli askerlik
  2. tbmm
  3. komisyon

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