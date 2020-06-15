Bedelli askerlik PCR korona testi nerede yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silah altına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır. PCR testlerinde, burun ve boğazdan sürüntü yöntemiyle örnek alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, PCR testinin üniversiteler dahil olmak üzere birçok merkezde yapılabilir hale getirildiği bilgisini vermişti. PCR testleri sağlık merkezlerinde yapılmakta.