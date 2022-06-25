Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik affı kimlere vuruyor, bedelliden kimler yararlanacak?

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile bedelli askerlik düzenlemesi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin gelecek hafta yasalaştırılması planlanıyor. Bedelli affından yararlanacak olanlar askerlik şubelerine başvurmak için ücret bilgisine göre hareket edecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar ve kimler yararlanacak? İşte, bedelli askerlik affının detayları.

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Söz konusu düzenleme ile bedelliden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanması sağlanacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan 22 Haziran 2022 tarihli köşe yazısında şu ifadelere yer verdi; Bedelli askerlik bedeli memur katsayısına göre hesaplanıyor. Memur katsayısı da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere belirleniyor. Bedelli askerliğe müracaat tarihi ile bedelin ödendiği tarih arasındaki farklılık nedeniyle de bugüne kadar ödenecek bedel tutarında tereddütler oluşuyordu. Örneğin, bedelli için şubat ayında başvuran bir kişinin ödeyeceği bedel, yılın ilk altı ayındaki memur katsayısına göre hesaplanırken; bedel ağustos ayında ödenecekse bu sefer yılın ikinci dönemine ait memur katsayısı üzerinden hesap yapılıyor. Bu durum da tereddütlere neden oluyordu.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Meclis’te görüşülen tasarı yasalaştığında, askerlik için bedel ne zaman ödenecekse o tarihteki memur katsayısı üzerinden hesap yapılacak. Bugün için bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamı ile bugünkü 0,235445 memur katsayısının çarpımı sonucu çıkan 56.506 lira. Temmuz ayında memur katsayısı artacağından askerlik bedeli de yükselecek.

Mevcut durumda bedelli askerlikten yararlanabilmek için askerlik yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya (sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar) veya saklı (20 yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar) olmamak gerekiyor, bu kişiler bedelliden yararlanamıyor. Kanun tasarısı ile bu durumda olanlar da bedelli askerlikten yararlanabilecek. Ancak müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten sürekli olarak faydalanabilecekler. Fazla ödenecek bedel ise tasarıda yer aldı. Buna göre yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan her bir yıl için asteğmen maaşının yaklaşık bir aylık tutarına denk gelen 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu belirlenen tutar ödenecek. Bu rakam da bugün için 9.417 lira. Bugün üzerinden bir hesap yapacak olursak; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlar öncelikle 56.506 lira bedelli askerlik tutarı ödeyecek. Eğer üç yıl boyunca yoklama kaçağı ise yıllık 9.417 lira üzerinden 28.251 lira da fazla bedel ödeyecekler; böylece bedelli askerlik için ödenecek tutar 84.757 lira olacak.

Bedelli askerlik düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Mahir Ünal, teklifle bedelli askerliğin kapsamını genişlettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Kamuoyunda 'bedelli yasası' olarak konuşulan bakaya, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor. Dövizle askerlik kapsamında, ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınıyor.