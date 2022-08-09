Bedelli askerlik başvurusu son dakika: Bedelli askerlik kura çekilişi olacak mı?

Bedelli affı düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni askerlik düzenlemesinden sonra bedelli askerlik başvurularında yoğunluk söz konusu olması bekleniyordu.

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, firar ve izin tecavüzü gibi suçlarla ilgili olarak hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak.

Bedelli askerlik temmuz-aralık arasında ne kadar?

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlere yönelik 2022'nin ilk yarısı için 56 bin 507 TL'lik bir ücret açıklanmıştı. 2022'nin ikinci yarısı için ücret 80 bin 63 TL'ye yükseltildi.

Bedelli askerlik başvuru sayısı kaç?

Temmuz ayında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin sayısı 93 bin kişi oldu. Yoklama kaçağı veya baka olanların ise, bedelli ücreti dışında her ay için bin 167 TL ek ödeme yapması gerekiyor.

Bedelli askerlik kura çekilişi olacak mı?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre temmuz ayından bu yana bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu. Temmuz ayında bedelli askerlik için 93 bin kişi başvuru yaptı. Şu ana kadar yapılan başvurularda limitlerin dolmadığı aktarıldı. Habere göre, 120 bin sayısına ulaşılmasının beklendiği, bunun TSK'nın tolere edebildiği bir sayı olduğu aktarıldı. Bedelli askerlik başvurularında 140 bin gibi bir rakama ulaşıldığında ise başvuranlar arasından kura çekilmesi yoluna gidiliyor.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yapacak olan vatandaşların başvuru yöntemleri arasında askerlik şubeleri, e devlet ve konsolosluklar yer almaktadır. İnternet üzerinden TC kimlik numaran ve şifren ile www.turkiye.gov.tr adresine giriniz. (Eğer E-devlet şifreniz yoksa PTT’den 3 TL karşılığında alabilirsiniz)

Açılan sayfada MSB’nin altında Asal Bedelli Askerlik işlemleri başlığının altında Asal Bedelli Askerlik Başvurusu linkine tıklayınız.

Ekrana gelecek işlem basamaklarına "kabul et" (Kabul etmediğiniz müddetçe işlemleriniz başlamaz)

Ekrana gelecek Barkotlu Ödeme Belgesinin bir suret çıktısını yazıcıdan alınız.

Çıktısını aldığınız Barkotlu Ödeme Belgesini ilgili bankalara götürünüz.

Bankadan alınan 3 adet dekontla birlikte, E- Devletten alınan Barkotlu ödeme belgenizi şahsen askerlik şubesine teslim ediniz, askerlik şubesinden bedelli askerlik hizmet belgenizi alınız ve başvurunuzu tamamlayınız.

Askerlik şubelerinden bedelli askerlik başvurusu yapılır mı?

Askerlik şubesine şahsen nüfus cüzdanın veya adına vekaletname verdiğin avukatın aracılığıyla başvurunuzu yapınız.

Askerlik şubesince durumunuz kontrol edildikten sonra, faydalanma hakkınız varsa size Ödeme Belgesi verilecektir.

Askerlik şubesinde almış olduğun Ödeme Belgesiyle ilgili bankalara( Ziraat, Halk veya Vakıf Bankasına giderek ödemenizi gerçekleştirin. Bunun sonucu 3 dekontunuzu alınız.

Bankadan verilecek 3 dekont ile askerlik şubesinde alınan Ödeme Belgesi ile şahsen veya adına vekalet verdiğiniz avukatın aracılığıyla Askerlik Şubesinde Bedelli Askerlik Hizmet Belgenizi alın ve başvurunuzu tamamlayınız.