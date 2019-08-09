Bedelli askerler yemin etti Bursa’da 22’nci dönem bedelli askerlerin yemin töreni gerçekleşti.

Bursa’da 22’nci dönem bedelli askerlerin yemin töreni gerçekleşti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İNAN spor salonunda 22’nci dönem bedelli askerler yemin etti.

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