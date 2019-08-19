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BEDAŞ mühendislik programını tamamlayan öğrencileri işe aldı!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yarı Zamanlı Mühendislik Programını" tamamlayan 15 öğrencinin şirketin çeşitli departmanlarında işe alındığı bildirildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
BEDAŞ mühendislik programını tamamlayan öğrencileri işe aldı!

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe nitelikli çalışan yetiştirmenin hedeflendiği belirtildi.

BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından dönem başında kariyer portalları üzerinden başvuruların alındığının kaydedildiği açıklamada, 500'ün üzerindeki başvurudan 80 öğrencinin programam dahil edildiği ifade edilen açıklamada, "Yeni mezun mühendis alımlarının neredeyse tamamını söz konusu program çerçevesinde gerçekleştiren şirket, geçen yıl da aynı programda başarılı olan 13 mühendisi bünyesine katmıştı. Bu yıl alınan 15 mühendis ile birlikte iki yılda söz konusu program sayesinde şirkette çalışmaya başlayan yeni mühendislerin sayısı 28’e ulaşmış oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Küçükkaya, 6 ay süren çalışmanın ardından programı tamamlayan öğrencilerin teknik anlamda farkındalıklarını artırdığına işaret ederek "Katılımcılar bu programa özel olarak tasarlanmış, bin 893 saatlik sınıf içi, online ve teknik eğitim sahasında özel eğitimlere tabi tutuldu. Programda yer alan öğrenciler bağlı oldukları yöneticileri ile birlikte BEDAŞ’ta deneyimledikleri konularla ilgili proje sunumlarını gerçekleştirerek haziran ayında bu verimli süreci tamamlamış oldular. Böylece teoride bildiklerini pratikte uygulama imkanına sahip olarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladılar" değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında her yıl daha fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Küçükkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl programa katılan öğrencilerimizden 15’i şu an şirketin çeşitli departmanlarında görevlerine başladı. Geçtiğimiz yıl da bu programdan kadromuza kazandırdığımız 13 mühendisimiz vardı. Yeni mezun mühendis alımlarımızın neredeyse tamamını bu program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak yaptığımız bu ve buna benzer projeleri hayata geçirerek üniversitelerden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerimize her yıl daha fazla kariyer fırsatı sunmayı ve yakaladığımız bu sinerjiyi sürdürebilir kılmayı hedefliyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58
  1. BEDAŞ
  2. BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü
  3. yeni mezun
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