Beceriksiz Ekrem’in elinde, İstanbul yanıyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye bağlı itfaiye ekiplerini getirdiği rezil durumu özetledi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan yangının üzerinden 1.5 ay geçti..

Ne yalan söyleyeyim, bulunduğumuz binadaki yangını yaşamadan önceki hayatımda, çok nadiren de olsa, ilk parlamalarını gördüğüm herhangi bir yangını, itfaiyeye ihbar etme alışkanlığım yoktu..

Bu eksikliğimin özeleştirisini yaptığımda, görüyorum ki, büyük oranda, “mutlaka haber vermişlerdir” düşüncesi de etkili olmuştur..

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“Benim gördüğümü, başka hiç kimse görmemiş olabilir mi ki?” sorgulamasını da buna ekleyin..

Ama 27 Nisan günü Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada, bodrumdaki tekstil bölümünde çıkan yangın ve sonrasındaki gelişmeleri birebir takip ettiğimde şahit olduğum acemilikler, beceriksizlikler, başarısızlıklar ve sonuçta gelen felaketin acı tecrübesi ile..

Cadde üzerinde aracımla dün ikindi saatlerinde seyrederken, İkitelli Organize Sanayi Sitesinde bir binanın en üst katında, dışarıya taşan dumanları gördüğümde, hemen telefona sarıldım.

Bu işlerin acemisi olduğumdan, 153 yerine, 155’i aramış oldum..

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