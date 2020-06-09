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Ekonomi

BEBKA Haziran ayı toplantısı Bursa’da yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:10:40 -
BEBKA Haziran ayı toplantısı Bursa’da yapıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi.


Bursa’da düzenlenen toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.


Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Özdemir Çakacak; başkanlığındaki toplantıda COVİD-19 pandemi sürecinde BEBKA tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler ile fizibilite teklifleri değerlendirildi.

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