Bebeklerin tırnakları nasıl kesilir?

Anne olmak peşinde birçok evhamı da getirir. "Bebeğimin karnı doydu mu? Bugün çok ağladı acaba hasta mı? Minicik bebeğin tırnağı kesilirken canı yanar mı?" bu ve benzeri sorulan annelerin zihninde sürekli yankılanıp durur. Anneler zamanla bebeklerini beslemeyi, banyo yaptırmayı öğrenir ancak tırnakları konusunda her daim hassaslardır. Minicik tırnakları keserken bebeğin canını yakmaktan hatta bir yerlerini kesmekten endişe ederler. Peki, bebek tırnakları nasıl kesilir?

Sakin olun

Anneler öncelikle sakin olun. İnanın bebeklerin tırnakları yetişkinlerinkinden çok daha kolay kesilir. Çünkü onların tırnakları çok yumuşaktır.

Bebeklerin tırnakları kesilirken nelere dikkat edilmeli?

Bebeklerin tırnaklarını kesmenin en uygun zamanı, banyo sonrasıdır. Bebeklerin yumuşak olan tırnakları banyodan sonra daha da yumuşar. Yavrularınıza zarar vermemek için tırnaklarını keserken ışıklı bir ortam tercih etmeye çalışın. Tırnak kesme işlemi sırasında bebeğinizin elini sıkıca tutmanız önemli. Çünkü bebek elini hızlıca çekerse, kazalara yol açabilir. Mümkünse siz tırnağını keserken yanınızdaki bir başkası oyuncaklarla bebeğin ilgisini başka tarafa çekebilir.

Makas mı törpü mü?

Uzmanlar ilk haftalarda bebeğin tırnaklarının kesilmesini değil törpülenmesini öneriyor. Bunun için de piyasada bebek törpülerini ve yeni doğanlar için hazırlanan makasları rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu araçlar sayesinde bebeklerinizin canlarını yakmazsınız.

Tırnak kesilmemesi daha mı doğru?

Elbette, hayır. Bebeklerin tırnakları yumuşak olsa da kendi ciltlerini çizmelerine sebep olabilir. Söz konusu bu çizikler bir hayli can yakar.