Bebeklerin saç ve tırnağında sağlığına ait ciddi şifreler var



Annenin hamilelikte maruz kaldığı ilaçlar, alkol, sigara gibi zararlı etkiler, ateşli hastalıklar da saç ve tırnaklarda çeşitli bozukluklara sebep olabilir. Ayrıca saç ve tırnaklar birçok ırsî hastalığın belirtilerini taşıyabildiği için erken teşhiste yardımcı olur. Saçlar, ailevî özelliklere bağlı olarak değişik renk ve vasıfta olabilir.

Saçlar doğumdan birkaç ay sonra dökülür ve yerine daha kalın telli kalıcı saçlar çıkar. Bebeklerde bu dökülme çeşitli şekillerde olabilir. En sık görülen dökülme ense bölgesine yakın çepeçevre devam eden dökülmedir. Dökülen saçların yerine yeni saçlar çıkacağı için herhangi bir özel bakım gerektirmez.

Bebeğin saç bakımı

Bebeklerde saç bakımı, bebek şampuanları ve ılık su ile yıkayarak yapılır. Yıkama kışın üç günde bir, yazın her gün olabilir. Taramak için yumuşak bir fırça yeterli olur. Saçlı deride kepeklenme (konak) varsa, banyodan 2 saat önce bebek yağı ile hafifçe yağlanır, sık yıkama ile kepeklenme düzelir. Sert fırçalama ve tarakla kepekleri kaldırmaya çalışmak sakıncalıdır.



Tırnak büyümesi ipuçları veriyor

Tırnaklar yeni doğanlarda çok ince ve şeffaf görülür. Prematürelerde tırnaklar üçgen şeklinde olabilir, zamanla düzelir ve normal şeklini alır. El tırnakları günde 0.1 mm, ayak tırnakları ise ayda 1 mm. uzar. Bazı durumlarda tırnaklar yavaş uzar: Ciddi enfeksiyonlar, tiroid bezinin normalden az çalışması (hipotiroidi), yetersiz beslenme, kalp hastalıkları, sinir zedelenmelerinde tırnakların uzaması gecikir.



Bazen da tırnaklar normalden daha hızlı uzar. Bu durumlar, tiroid bezinin normalden fazla çalışması (hipertiroidi) ve bazı deri hastalıklarıdır.

Annenin hamilelikte geçirdiği hastalıklar; ilaç, alkol kullanımı bebeğin tırnak yapısını bozabilir. Ayrıca tırnakların normalden çok küçük veya büyük olması, bazı ırsî anomalilere eşlik edebileceği için önemlidir.

Bebeğin Tırnak Bakımı

Prematüre ve diğer küçük bebeklerde tırnak bakımı çok temiz ve dikkatli olmalı, tırnaklara baskı yapacak sıkı çorap ve patikler giydirilmemelidir. Tırnaklar uzadıkça dezenfekte edilmiş (bu limon konyası da olabilir) bir makasla fazla derine inmeden kesilir.

Uzun tırnaklarla bebek kendi yüzüne, gözlerine zarar verebilir. Bazı yörelerimizde bebek 40’ı çıkıncaya kadar tırnak kesmeme geleneği vardır. Bu tamamen yanlıştır. Tırnaklar uzadıkça kesilir. Kanatmamak için çok özen gösterilir.

Tırnak İltihapları

Tırnak bakımında özen gösterilmemesi veya tırnakların çorap ve patik içinde sıkışması, tırnak çevresi iltihaplanmalarına sebep olabilir. Tırnak çevresi kızarır, şişer, iltihaplı akıntı olabilir. Bu enfeksiyonlar bakteri, mantar ve virüslere bağlı olabilir.

Tırnağın mantar enfeksiyonları bebeklerde nadir görülür ve en sık bakterilere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumda hemen doktora başvurmak gerekir.

Uzun süren tırnak çevresi enfeksiyonları tırnaklarda kalıcı şekil bozukluğuna sebep olabileceği gibi bebek yürümeye başlayınca da ağrı ve yürümede zorluğa sebep olur.

Bebeklerde tırnaklara özen gösterilmesi ve herhangi bir görünüm değişikliğinde, tırnak çevresinde kızarıklık, şişme, iltihaplanma olursa, ciddi rahatsızlıklara dönüşebileceğinden hemen doktora başvurulmalıdır.