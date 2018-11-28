"Bebeklerin genetiği değiştirildi" iddiası hakkında skandal sözler: Gurur duyuyorum

Bebeklerin genetiğini değiştirdiği iddialarıyla gündeme gelen Çinli bilim adamı Hı Cienkui, çalışmasından gurur duyduğunu söyledi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesinde katıldığı İnsan Genomunun Düzenlemesi İkinci Uluslararası Zirvesi'nde yaptığı çalışma hakkında bilgi veren Hı, insan genetiği üzerinde deney yapmanın yasak olduğunu bilmesine rağmen böyle bir çalışma yürüttüğünü, deneklerin çalışmaya gönüllü katıldığını belirtti.

Gurur duyduğunu söyledi

Hı, çalışması öncülüğünde birçok kişinin hastalıklardan kurtulabileceğini, AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünün çok sayıda kişiye bulaşmasının engellenebileceğini savunarak, çalışmasından gurur duyduğunu kaydetti.

Çalışmanın etik olup olmadığı sorularına kaçamak cevaplar veren Hı, genetiğini değiştirdiğini iddia ettiği Lulu ve Nana isimleri ikiz bebeklerin 18 yıl boyunca takip edileceğini ifade etti.

"İlk ben denerdim"

Gebelik döneminde bir deneğin daha olduğunu ileri süren Hı, "(Genetiği değiştirilmiş bebek) sizin bebeğiniz olacak olsaydı, bunu yapar mıydınız?" sorusuna "Evet. Benim bebeğim de aynı durumda olsa ilk ben denerdim." cevabını verdi.

Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SUST) görevli bilim insanı Hı, pazartesi, bastırılmış düşük seviyede HIV enfeksiyonu taşıyan babalardan alınan spermlerin HIV olasılığından temizlendiğini ve bu spermlerin laboratuvar ortamında yumurtayla bir araya getirilerek embriyo oluşturulduğunu iddia etmişti.

Embriyolarda AIDS'e yol açan HIV virüsünün bulaşmasını engellemek için genetik oynama yaptıklarını ifade eden Hı, embriyolardan ilk ikiz bebeğin bu ay içinde dünyaya geldiğini öne sürmüştü.

Ardından Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonuna iddialara ilişkin soruşturma başlatması talebinde bulunmuş, sonuçların gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirmişti.

"Şoke edici"

Hı'nın iddialarını 122 Çinli bilim insanı, ortak açıklamayla "delilik" olarak değerlendirmiş, SUST'tan yapılan açıklamada da çalışma "şoke edici" sözleriyle nitelendirilmiş, akademik etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulanmıştı.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Şü Nanping, ülkede 2003'te genetik değişikliği yasaklayan düzenlemeyi delmek anlamına gelen çalışmanın "şoke edici" olduğunu söylemişti.

İddiaların odağındaki genetiği değiştirilmiş bebeklerin ailelerinin kim olduğu ve nerede oldukları bilinmiyor.