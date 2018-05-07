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Bebekleri sallayarak uyutmak doğru bir uyutma yöntemi değil

Uzman görüşüne göre sık kullanılan uyutma yöntemlerinden biri olan sallamak, çocuklar için doğru bir uyutma yöntemi değil.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:40
Bebekleri sallayarak uyutmak doğru bir uyutma yöntemi değil

SALLAMA SIRASINDA ÇOCUKLARIN ALGISI DÜŞÜYOR

Bizim kültürümüzde bebekler çoğunlukla sallanarak uyutulur. Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven ise bebekleri bu şekilde uyutmanın zararlarına dikkat çekti.

Sallama sırasında çocukların algısının düştüğünü ve bir tür hipnoz yaşadığını söyleyen İlknur Güven, sallanarak uyumaya alışan çocukların aktif olarak uykuya geçmekte de zorlanabileceği konusunda uyardı. Güven, "Annelerin panik ve çocuğunu uyutma telaşının nedeni uyku-uyanıklık ritmi bebeklerin beyin gelişiminin önemli bir parçası olmasıdır. Yenidoğan bebeklerde altı çeşit uyku-uyanıklık durumu tanımlanmıştır. Bunlar; REM uykusu (aktif uyku), nonREM uykusu (sakin uyku), mahmurluk (drowsy), uyanıklık (alert), yaygaracı (fussy) ve aktif ağlamadır" şeklinde konuştu.

SALLAYARAK UYUMAK ÇOCUĞU SERSEMLEŞTİRİR

Güven, yenidoğan bebeklerin uykusunun yarıdan fazlası REM uykusu olduğunu açıkladı. Bebeklerin 1 -4'üncü ayları arasında nonREM uyku süreleri arttığını belirten Güven, uyku başlangıcının REM uykudan nonREM uykuya geçtiğini ve en uzun uyku dönemlerinin gece olmaya başlamadığını vurguladı. Güven, "Bununla birlikte beyin gelişimi REM uyku ile ilişkili olduğundan REM uyku miktarındaki azalma insanlarda okul öncesi dönemlere kadar devam eder. REM uyku bebeğin beyin gelişimi için çok önemlidir. Bu sırada endojen nöronal aktivite devam etmekte böylece dışarıdan uyarının az olduğu bu sürede beyin gelişimi desteklenmektedir. Sallayarak uyumak çocuğu sersemleştirir. Çocuğun sallama sırasında algısı düşer. Bu sırada hipnoz olur gibi kendini kaybeden çocuk uykuya geçer. Zaten sallanarak uyumaya alışan çocuk bir süre sonra aktif uykuya geçmekte zorlanır" diyerek aileleri uyardı.

HAFİF RİTMİK ŞEKİLDE PIŞPIŞLAYIN

Güven, "Toplumumuzda yaygın bir uyutma biçimi bebeğin sallanarak uyutulmasının, süt çocukluğu dönemindeki uyku bozukluklarında ailelere önerilebilecek bir uyutma biçimi olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak hızlı olmamak kaydı ile çocuğun başını değil bütün vücudunu çok hafif ritmik bir şekilde pışpışlanarak yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:40
  1. çocukları sallamak
  2. Çocuk Gelişimi Uzmanı İlknur Güven

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