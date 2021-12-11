Bebekleri her gece 2'de uyanınca kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları durum karşısında dehşete düştüler

İngiltere'nin Oxfordshire kentinde ikamet eden Shannon Richardson ve Jack Gray, önceki günlerde yaşadıkları olay nedeniyle bir türlü kendilerine gelemedi. Shannon Richardson isimli kadın, 15 ay önce ilk çocuğu Freddie'yi kucağına aldı. 15 ay boyunca herhangi sorun çıkarmayan ve yatağına uyuyan Freddie, 15 ay sonunda her gece saat 2'de aniden uyanmaya başladı.

Kameralar incelemeye alındı

Shannon Richardson ve Jack Gray, çocuklarını her gece aynı saatten uyandıranın ne olduğunu belirlemek adına kameraları incelemeye aldı. Genç çift, olayın üzerinden çok geçmeden dehşete düşüren olayı gördü. Buna göre 15 aylık Freddie, her gece aynı saatte bir erkek tarafından uyandırılıyordu.

Kim olduğu bilinmiyor

Hemen çocuklarının odasına koşan Jack Gray, duvarda asılı olan monitörü yerinden çıkararak kırdı. Büyük korku ve şaşkınlık yaşayan çift, her gün bebekleriyle konuşan kişinin çevrelerinden biri olduğunu düşünüyor. Bu durumun ne kadar süreden bu yana devam ettiğini bilmediklerini belirten aile üyeleri, söz konusu adamın bulunmasına adına şikayetçi oldu.