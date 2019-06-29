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Bebeklerdeki gaz problemine doğal bir çözüm!

Bebeğinizin gaz sancıları yüzünden uykusuz geçirdiğiniz günleri geride bırakmaya hazır olun.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
Bebeklerdeki gaz problemine doğal bir çözüm!

Gaz sancısı, vücudu olumsuz şekilde etkiler. Dolayısıyla bu sorundan bebeklerde rahatsızlık duyuyorlar. Her yaş grubunun uygulayabileceği, doğada bulunan şifa kürünü sizlerde çok seveceksiniz.

Kolaylığı ve içimi rahat bir tür çay hazırlayarak vücuttaki gazı atarak ferahlayacaksınız. Bu kür, aynı zamanda mikropları da gidereceği için oldukça faydalıdır.

Gaz sancısı için uygulanacak kür

1,5 su bardağı kaynar suyun içerisine bir çay kaşığı kadar toz kimyon koyarak, bir taşım kaynatın. 2 çay kaşığı şeker atarak tatlandırın.  Ardından bir tülbent yardımıyla süzerek, gaz sancısı geçene kadar 10 dakikada aralıklarla birer çay kaşığı içirin. 

 - 7 yaş üzeri çocuklarda yemek kaşığı, 16 yaş üzeri çocuklarda da 1'er çay bardağı miktarınca içirilebilir.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
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