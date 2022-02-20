Bebeklerde yaşanan kusmaya ne iyi gelir? Bebeklerde kusma neden olur?

Bebeklerde kusma; ebeveynlerin çok sık karşı karşıya geldiği bir durum olarak belirtilebilir. Daha çok bebeklerin emzirilmesinden veya mamayla beslenmesinden sonra meydana gelir.

Bebeklerin özellikle ilk doğdukları aylarda ki bu yeni doğan ayları 0 ile 3. Ay arasıdır, fışkırarak kusmanın en çok görüldüğü zamanlardır.

Bebeklerde kusma neden olur?

Her bebek az ya da çok miktarda kusabilir. Bu kusmalar genel olarak ilk aylarda ve beslenmeden hemen sonra gerçekleşir. Bunun ana sebebi ise yeni doğan bebeklerin yemek borusuyla mide arasındaki sfinkterin henüz gelişimini tamamlamamasıdır. Bebek büyüdükçe kusma seviyesi de sıklığı da azalır.

Bebeklerde yaşanan kusmaya ne iyi gelir?

Sürekli kusma yaşanan bebeklere az ancak sık sık yemek verilmeli.

Yemek yemeyi reddeden bebeğe zorla yemek yedirilmemeli.

Yemeğini bitiren bebek hemen uzandırılmamalı ve yatırılmamalı.

Beslenme şekli değiştirilen bebeklere yedirilen yeni besiler az az denenerek verilmeli.

Beslenmesi biten bebek 30 derece açıyla dik yatırılmalı eğer kusma yaşansa bile daha rahat kusulması sağlanmalı aksi halde bebek yaşta orta kulak iltihabına yol açabilir.

Bebekler anne sütünü neden kusar?

Fışkırarak kusmalarda en tipik nedenler; bebeğe çok yemek yedirilmesi,reflü gibi mide problemleri, bebeğin anne karnında amniyos sıvısını fazladan yutması, süt alerjisi, doğumsal metabolik hastalıklar veya pilorstenozuolarak adlandırılan bir tıkanma problemidir.

Bebeklerde fışkırarak kusmada ne zaman doktora götürülmeli?

Her beslenmeden sonra özellikle fışkırarak kusuyorsa

İlk 6 ayı doldurmasına rağmen gün içinde bir veya birden fazla mutlaka kusma yaşanıyorsa

Kustuktan sonra bebeğinizde bir rahatlamanın aksine, şiddetli bir ağlama yaşanıyorsa

Bebeğiniz kilo almak yerinde düzenli olarak birkaç aydır kilo kaybediyorsa

Kusma ile ateş, karında şişkinlik ve ağlama var ise

Kanlı kusmalar yaşanıyor ise

Bebeklerde kusma nasıl engellenir?