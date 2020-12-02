Bebeklerde bez bölgesinde, kasıklarda, bazen kalçalara kadar yayılan kızarıklık, pullanma veya sulantılı yaralar şeklinde görülen belirtiler pişik veya bez dermatiti olarak adlandırılır. Bu belirtiler birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir veya ciddi hastalık belirtisi de olabilir.

Pişik neden olur?

Bebeklerde görülen pişik sorunun en önemli nedenleri arasında kaka ve idrar gelmektedir. Uzun süre idrar ve kakaya maruz kalan bebeğin son derece hassas olan cildi tahriş olur. Pişik problemi özellikle çok sık kaka yapan bebeklerde daha fazla görülür. Bunun nedeni ise kakanın, bebeklerin cildini idrardan daha fazla tahriş etmesidir. Ayrıca pişiğe sebep olan başka etkenlerin de varlığı söz konusu olabilmektedir. Bunlar;

- Bebeklerin ek gıda tüketmesi,

- Bakteri yahut mantar enfeksiyonu,

- Antibiyotik kullanımı,

- Sürtünme ve aşındırma,

Pişiğe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde zaman zaman ciddi bir soruna dönüşen pişik ile mücadele oldukça önemli bir konudur. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar söz konusudur. Buna göre;

- Bebeğin cildini mümkün olduğunca temiz ve kuru tutmak,

- Pişik söz konusu iken bez bölgesini sabunla yıkamak,

- Pişik olan bebeğin poposunu mümkün olduğunca uzun süre havalandırmak,

- Her bez değişiminde pişik olan bölgeyi suyla iyice yıkamak,

- Parfümlü ıslak bezlerin kullanımından kaçınmak,

- Pişik sorunun çok kötü olduğu durumlarda şişeden ılık su püskürterek bebeğinin cildini temizlemek,

- Temiz bir bebek bezi bağlamadan önce bebeğinin poposunun havayla kurumasını sağlamak,

- Pişik sorunu geçinceye kadar daha büyük bez kullanmak,

- Plastik külot ve vücuda sımsıkı yapışan bez kılıflarının kullanımından kaçınmak,

- Pişik bölgeye pişik kremi veya merhem sürmek,

- Bebeğin pişik bölgesine talk pudrası sürmek.

Bebeklerde pişiğe ne iyi gelir?

Bebeklerde pişik sorununa çözüm için başvurulabilecek bazı bitkisel çözüm önerileri söz konusudur. Bunlar arasında karbonattan yumurta akına, yoğurttan adaçayına kadar uzanan pek çok seçenek söz konusudur. Ancak önerilen bitki ve ya gıda uygulamalarını denemeden önce bir doktora danışmalı önemlidir. Çünkü kulaktan dolma ve tıbbi bir karşılığı olmayan bilgilerle bebeğin sağlığı tehlikeye atılabilir.