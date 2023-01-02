Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonuna dikkat!

Medical Park Ankara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Halsizlik ve kusma görülebilir

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun (İYE) sık görülen ateşli hastalık nedenlerinden biri olduğunu belirten Medical Park Ankara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, “İYE, idrarda enfeksiyona neden olan etkenin bulunması demektir. En sık olarak bakteriler saptanır. İYE yüksek ateş yanında iştahsızlık, halsizlik, kusma ve beslenme isteksizliği gibi bulgularla ortaya çıkar” diye konuştu.

Antibiyotik tedavisi 7-10 gün arasında uygulanmalı

Bir çocukta idrar yolu enfeskiyonu tanısının konabilmesi için uygun şekilde alınmış idrar kültüründe 10 binin üzerinde bakterinin saptanmış olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Arda, “Üreme saptanan hastalarda etkene duyarlı antibiyotiği belirlemek için test yapılır. Antibiyotik tedavisi 7-10 gün arasında uygulanmalıdır. Bebeklik çağında saptanan İYE, henüz bağışıklık sistemi yeterince gelişmediği için sepsise (genel vücut iltihabı) neden olabilir. Bu nedenle tedavinin damar yolu ile uygulanması tercih edilmelidir. Büyük çocuklarda ise ağızdan alınan tedavi yeterlidir. Tedavinin yararlılığını anlamak için son antibiyotik alımından 72 saat sonra yeniden idrar kültürü yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu belirtilere dikkat edilmeli

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarını tetikleyen durumlardan bahseden Prof. Dr. Arda, şu bilgileri paylaştı:“Eğer bir çocuk yıl içerisinde 3 ya da daha fazla kanıtlanmış İYE geçirmişse altta yatabilecek olası böbrek, idrar yolları ve mesanenin doğumsal anormallikleri açısından mutlaka araştırılmalıdır. En sık görülen iki neden idrarın mesaneden idrar yollarına geri kaçması (vezikoüreteral reflü) ve idrar yolunda böbrekten hemen çıkış noktasında oluşan darlıktır (üretero-pelvik darlık)”Günümüzde anne karnında yapılan rutin ultrasonografik incelemeler ile bu anormalliklerin tanısı konabilmektedir. Her iki durumda da idrarın yeterince boşalmaması, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır.”

Böbrek reflüsü olabilir

Çocuklarda yineleyen idrar yolu enfeksiyonun en önemli nedenlerinden birinin vezikoüreteral reflü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, “Doğumsal olarak idrar yollarının mesaneye açıldığı yerdeki kapakçık yapısının bozuk olması, idrarın mesaneden idrar yollarına doğru kaçmasına neden olur. İleri derecedeki reflüde idrar böbrek içine kadar çıkabilir ve zaman içerisinde ciddi işlev yitimine yol açar. Eğer bir çocukta sık idrar yolu enfeksiyonu öyküsü varsa, böbrek reflüsü açısından mutlaka araştırılmalıdır. Tanı için ilaçlı mesane filmi çekilmelidir. Düşük dereceli reflüler zaman içerisinde düzelebilir. Bu çocuklar koruyucu antibiyotik tedavisi ile izlenir. Yüksek dereceli reflülerde ise kapalı ya da açık cerrahi tedavi yöntemlerinden biri uygulanır” açıklamasında bulundu.

Nasıl teşhis yapılır?

Üretero-pelvik darlık tanısı hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, “Ultrasonografi ile böbreğin çıkışında bulunan ve idrarın toplandığı havuz (pelvis) kısmının ön-arka çapı ölçülerek konur. 10 mm’nin altında olan genişlemelerde aralıklı olarak ultrasonografik izlem yeterlidir. Daha geniş, izlemde küçülmeyen ya da artan genişlemelerde böbreğin ne kadar etkilendiğini araştırmak amacıyla sintigrafik inceleme yapılmalıdır. Eğer aralıklı izlemlerde çap artışı ve böbrek işlevinde azalma varsa, cerrahi tedavi uygulanır” diyerek sözlerini noktaladı.