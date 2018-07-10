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Bebeklerde hıçkırık neden olur?

Bebeklerde sık görülen bir durum olan hıçkırık, yeni doğan hıçkırığı olarak da bilinir. Bu durum bebeklerin sağlıklı olduklarının ve sindirim sistemlerinin düzgün çalıştığının bir ispatıdır.

10 Temmuz 2018 Salı 10:49
Bebeklerde hıçkırık neden olur?

Bebeklerde görülen hıçkırıklar genelde basit ve endişe edilmemesi gereken şeylerdir. Hatta bebeklerde görülen hıçkırıklar bebeğin sağlıklı olduğunun bir göstergesidir.

BU NEDENLERİ ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ:

Bebeklerin en çok hıçkırdıkları zamanlar yemek yedikten hemen sonradır. Bu durum bebeğin doyduğunun bir kanıtıdır. Çünkü bebek doyunca midesi büyüyüp diyaframa baskı yapmaya başlamaktadır. Oluşan bu baskı diyaframdaki sinirleri uyardığı için bebek bu duruma refleks olarak hıçkırmaktadır.

Bebeklerin mide sıcaklıklarının aniden düşmesi, bebeklerde hıçkırıklara sebebiyet vermektedir.

Bebeklerin heyecanlanması bebeklerin hıçkırmasına neden olmaktadır. Ayrıca bebeklerin anne sütü emmeleri sırasından hava yutmaları da hıçkırmalarına sebebiyet vermektedir.

Bebeklerin çok hızlı gerçekleşen büyüme dönemleri bulunmaktadır. Özellikle midenin gelişimi sırasında bebeklerde hıçkırmalar görülmektedir. Bu durum, midenin büyüyüp diyaframı etki etmesinden kaynaklanmaktadır.

Bebeklerin diğer organlarının gelişmesi de hıçkırığa sebep olmaktadır.

Bebeklerde Oluşan Hıçkırıklara Karşı Alınacak Önlemler

Bebeklerde oluşan hıçkırığın giderilmesi için alınabilecek önlemler vardır.

Bebekler oluşan hıçkırıklar genelde kendi kendine geçmektedir. Bu yüzden aşırı rahatsız edici bir durum yoksa (bebeklerin beslenmesini veya uyumasını etkilemiyorsa) hıçkırığın kendi kendine geçmesi beklenmelidir.

Bebekler emzirildikten sonra bir süre dik tutularak beklenmelidir. Sırtı hafifçe okşanarak gazı çıkartılmalıdır. Bu durumda bebeklerin hıçkırmalarının önüne geçilmiş olunur.

Çocuklar gün içinde sık sık, çok acıkmadan emzirilmelidir. Aşırı acıkan bebekler emzirme sırasından hava yutmaktadır.

Bebek hıçkırmasında yapılan yanlışlıklardan biri bebeğe limon vermektir. Limonlar bebeklerin pişik olmalarına ve kusmalarına neden olmaktadır. Bu yanlışlığın önüne geçmek ve hıçkırığı gidermek için bebeklere su verilmelidir.

Ayrıca emzirmelerden sonra bebeklerin bulundukları ortam değiştirilmemelidir. Bebekler farklı bir ortama geçtikleri zaman sıcaklık değişiminden etkilenebilirler. Bu durum onların hıçkırmalarına neden olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:49
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