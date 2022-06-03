Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri nelerdir? Yenidoğan bebeklerde gaz sorunu için öneriler

Bebeklerde Gaz Neden Olur?

Şu ana kadar gezegendeki her insanın gaz ürettiğini ve dışarı attığını sanırım tahmin ediyorsunuzdur çünkü gaz, beslenme ve hava yutma sonucu oluşan tüm insanlardaki doğal bir vücut tepkisidir. İnsan vücudundaki gaz; nitrojen, metan, oksijen, karbondioksit ve hidrojen gazlarından oluşur. Bu gazlar, vücuda alınan besinlerin parçalanma esnasında açığa çıkar. Bununla birlikte hava yutulması da gaz oluşumuna nedendir. Sonuç olarak gaz, hem yetişkin insanlarda hem de bebeklerde meydana gelen doğal bir olaydır.

Yenidoğan bebeklerin sindirim sistemleri henüz gelişmekte olduğundan gazı dışarı atmakta zorlanabilir. Sindirim sisteminde toplanan gaz şişkinlik ve huzursuzluğa neden olur. Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa, annesini emmiyorsa, şişmiş bir karnı varsa veya kıvranıp bacaklarını yukarı çekiyorsa gaz sancısı var denilebilir. Bu belirtilere rağmen yine de tam olarak bebeğinizin gazı olup olmadığını anlayamayabilirsiniz. Şüphelerinizi doğrulamanın en iyi yolu, gaz çıkarıcı yöntemleri denemektir. Bu yöntemler, bebeğin sırt ve karın bölgesine nazikçe masaj yapmayı içerir.

Bebeğin Gazı Nasıl Çıkarılır?

Birkaç basit masaj tekniği ile bebeğin gazını almak mümkündür. Bebeğinizin gazını çıkarmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayın ancak başlamadan önce bebeğinizin cildine zarar verebilecek bilezik, bileklik vb. nesneleri takmadığınızdan ve elinizin soğuk olmadığından emin olun.

Bebeğinizi sırtüstü yatırın ve karnını saat yönünde daireler çizecek şekilde yumuşak hareketlerle ovalayın. Bu hareket bebeğinizin bağırsaklarındaki gazı hareket ettirmeye ve dışarı atmasına yardımcı olacaktır. Bağırsaklar saat yönünde çalışır. Bu sebeple, hareketi bu yönde yapmaya özen gösterin. Ayrıca, bu masajı bir miktar bebek yağı ile yapmanız da ekstra fayda sağlayabilir.

Bebeğinizin kafası omzunuzun üzerine gelecek şekilde kucağınıza alın. Dairesel hareketlerle bastırmadan ve nazikçe sırtını sıvazlayın. Sırtına yaptığınız bu harekette yön önemli değildir. Saat yönüne veya tersi yöne yapabilirsiniz. Bu hareket bebeğin geğirmesine ve rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Bebeğinizi sırtüstü yatırın ve bacaklarını bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi nazikçe ileri-geri hareket ettirin.

Yukarıdaki yöntemler işe yaramadıysa bebeği kucağınıza alın ve çok fazla sarsmadan biraz sallayıp hareket ettirin. Bu hareket bebek için rahatlatıcı bir etki yapar ve gazı çıkarmasına yardımcı olabilir.

Bebeklerde Gazı Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Bebekler günde 13 ila 21 kez gaz çıkarırlar. Bu sayı, çoğu zaman yetişkin insanların çıkardığı gaz sayısından bile fazladır ancak bebeklerin fazla gaz çıkarmaları onların sağlıksız oldukları anlamına gelmez. Hava yutulması ve emziren annelerin gaz yapıcı gıdalar ile beslenmesi, bebeklerdeki gaz çıkarma sayısını yükseltebilir.

Bebekler ağladıkları zaman hava yutabilir. Bu da bebeklerde gaz oluşumuna nedendir. Eğer bebeğiniz sürekli ağlamaya meyilli ise onu olabildiğince çabuk sakinleştirin. Bu sayede uzun süre ağlayıp hava yutmasını engellemiş olursunuz.

Bebeğinizi emzirirken burun deliklerinin tamamiyle açık olduğundan emin olun. Bebeğinizin burnu tıkalı ise emzirme esnasında ağzından hava yutabilir.

Bebeğinizi emzirirken veya biberonla beslerken başının karın seviyesinden daha yukarıda olduğundan emin olun. Biberonu hava kabarcığı olmasını sağlayacak şekilde dik tutmak yerine, sadece emzik kısmı sütle dolacak şekilde hafif eğimli tutun.

Eğer emziren bir anneyseniz yediklerinize dikkat edin. Fasulye, lahana, brokoli, karnabahar ve nohut gibi yiyecekler fazla gaz yapmasıyla bilinir. Bu besinler anne sütü ile bebeğinize geçeceğinden, bebeğinizde gaz sorunu yaşanabilir.

Bebeklerde hıçkırık ve gaz çıkarma gayet sıradan ve doğal bir durumdur. Çoğu zaman tıbbi bir müdahale gerektirmez ve sağlık sorunu oluşturmaz ancak aşağıdaki durumları bebeğinizde gözlemliyorsanız zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin.

Şişmiş ve sertleşmiş mide

Kanlı dışkı

Şiddetli kusma (Yeşil, koyu renkli veya kanlı)

Solunum zorluğu veya solunumda değişiklik

İshal

Soluk ten

Sürekli ağlıyor, huzursuz ve sakinleşmesi sağlanamıyor

Yüksek ateş

Yetişkinlerde gaz nasıl çıkarılır? Gaz çıkarma yöntemleri

Özellikle zencefil çayı, nane çayı, papatya çayı, anason çayı, enginar çayı, rezene çayı, dereotu çayı, fesleğen çayı, frenk kimyonu çayı ve kimyon çayı gaz sancısını dindirmek ve gaz atmak için son derece faydalıdır.