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Kadın - Aile Bebekler neden ağlar? | Bebeklerin ağlama sebepleri
Kadın - Aile

Bebekler neden ağlar? | Bebeklerin ağlama sebepleri

Bebeğim neden çok ağlıyor? | Anne-baba olmak dünyadaki en güzel duygular arasında yer alır. Ebeveynler dünyaya gelen minik yavrularının her hareketini yakından inceler ve en ufak bir değişiklikte tedirginlik yaşar. Bu süreçte anne ve babaların sakin olması son derece önemli. Dünyaya gözlerini açan minik bebekler dertlerini ağlayarak anlatmaya çalışıyor. Bebeklerin; acıktığında, canı yandığında ya da altını kirlettiğinde ağlaması son derece doğal. Bebeğiniz için en önemli iletişim yolu olan ağlama onun size derdini ifade etme biçimidir. Peki, bazı bebekler neden çok ağlar? | Bebekler neden çok ağlar? | Bebeklerin ağlama sebepleri nelerdir? | Bebeklerin çok ağlaması neyin belirtisi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:34:00 -
Bebekler neden ağlar? | Bebeklerin ağlama sebepleri

Bebekler niye ağlar? | Bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren hem bedenindeki değişimleri anlamaya hem de gözlerini açtığı yaşama alışmaya çalışır. Bebeklerin ilk kelimelerini sarf edene kadar tek iletişim yolu ağlamaktır.  Bebekler bedenlerindeki en küçük değişiklikleri bile ağlayarak ifade etmeye çalışır. Ancak bazı bebekler çok fazla ağlayabiliyor. Bu ise ebeveynleri bir hayli kaygılandırıyor. Peki, bebeklerin çok ağlaması neyin belirtisidir?

Bebekler neden ağlar? | Bebeklerin ağlama sebepleri

Ebeveynler zamanla bebeklerinin neden ağladığını anlar. Bebeklerin ağlama şekilleri, ağlarken yaptığı hareketlerle anne-babalar ağlamanın sebebini kolayca fark eder. Bebekler; açken, altı kirliyken, bulunduğu ortam havasızken, ortam sıcakken, giyecekleri sıkıysa, burunları tıkalıysa, gaz sorunu yaşıyorsa ağlayabilir. Ayrıca bebekler kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları ve gıda alerjileri sebebiyle de çok ağlayabilir. Özellikle ek gıda döneminde bebeklerde gıda alerjileri gözlenebilir. Acıkma, sıkılma gibi durumların dışında bebekli şiddetli bir şekilde ağlıyor, ne yaparsanız yapın sakinleşmiyorsa mutlaka hekiminize danışmanızda yarar var.

Bebekler gaz sancıları ve diş çıkarma dönemlerinden huzursuz olur ve bolca ağlar. Bebeğinizin ağlama krizleri sırasında anne ve babanın sakinliğini koruması son derece önemlidir. Uzmanınızın yönlendirmesiyle bebeğinizin ağlama sorununun nedenini öğrenebilirsiniz. Ciddi bir sağlık sorunu yok ise bebeğinizi sakinleştirecek yolları bulmak ise size kalmış durumda! Unutmayın bu minik yavruların da canları sıkılabilir.

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