Bebekler niye ağlar? | Bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren hem bedenindeki değişimleri anlamaya hem de gözlerini açtığı yaşama alışmaya çalışır. Bebeklerin ilk kelimelerini sarf edene kadar tek iletişim yolu ağlamaktır. Bebekler bedenlerindeki en küçük değişiklikleri bile ağlayarak ifade etmeye çalışır. Ancak bazı bebekler çok fazla ağlayabiliyor. Bu ise ebeveynleri bir hayli kaygılandırıyor. Peki, bebeklerin çok ağlaması neyin belirtisidir?

Bebekler neden ağlar? | Bebeklerin ağlama sebepleri

Ebeveynler zamanla bebeklerinin neden ağladığını anlar. Bebeklerin ağlama şekilleri, ağlarken yaptığı hareketlerle anne-babalar ağlamanın sebebini kolayca fark eder. Bebekler; açken, altı kirliyken, bulunduğu ortam havasızken, ortam sıcakken, giyecekleri sıkıysa, burunları tıkalıysa, gaz sorunu yaşıyorsa ağlayabilir. Ayrıca bebekler kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları ve gıda alerjileri sebebiyle de çok ağlayabilir. Özellikle ek gıda döneminde bebeklerde gıda alerjileri gözlenebilir. Acıkma, sıkılma gibi durumların dışında bebekli şiddetli bir şekilde ağlıyor, ne yaparsanız yapın sakinleşmiyorsa mutlaka hekiminize danışmanızda yarar var.

Bebekler gaz sancıları ve diş çıkarma dönemlerinden huzursuz olur ve bolca ağlar. Bebeğinizin ağlama krizleri sırasında anne ve babanın sakinliğini koruması son derece önemlidir. Uzmanınızın yönlendirmesiyle bebeğinizin ağlama sorununun nedenini öğrenebilirsiniz. Ciddi bir sağlık sorunu yok ise bebeğinizi sakinleştirecek yolları bulmak ise size kalmış durumda! Unutmayın bu minik yavruların da canları sıkılabilir.